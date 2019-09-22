يورغن كلوب يعلّق على فوز ليفربول على تشيلسي ويكشف حجم إصابة ساديو ماني

علّق المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على فوزه الريدز 2/1 على مضيفه تشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب لشبكة ”سكاي“، عقب المباراة:“الفوز على تشيلسي كان صعبًا للغاية، ولم يكن الأمر سهلًا مثلما حدث مع مانشستر سيتي، أمس، ونحن لم نلعب مثل هذه المباريات حتى الآن“.

وتغلب مانشستر سيتي 8/0 على واتفورد، أمس السبت، بعدما سقط 3/2 في الجولة الخامسة.

وعن إصابة المهاجم السنغالي ساديو ماني قال كلوب:“تلقى ساديو ماني ضربة قوية في قدمه، لا نعلم تشخيص الإصابة، لكنه يبدو على ما يرام“.

وتابع:“قررت إجراء التبديل حتى لا تتفاقم إصابته، حيث أنه تبديل احترازي، وسنعلم التشخيص النهائي غدًا“.

وخرج ماني في الدقيقة 71 من المباراة، حيث شارك بدلًا منه جيمس ميلنر.

وبفوزه على تشيلسي أصبح ليفربول أول نادٍ في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يحقق الفوز في مبارياته الست الافتتاحية لموسميين متتالين؛ بحسب شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية.

كما حقق ليفربول الفوز في 7 مباريات خارج ميدانه في الدوري الإنجليزي لأول مرة في التاريخ.

كذلك وصل كلوب للفوز رقم 92 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، من أصل 150 مباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

من جهته قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، إن البلوز لا يستحق الخسارة أمام ليفربول، وأضاف في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”لا نستحق الخسارة، كان بإمكاننا الفوز.. لا أريد أن أبدو ساذجًا، لكن ترك فيرمينو بمفرده يستقبل العرضية ويسجل هو أمر سخيف، كان لا يجب تركه حرًا“

وتابع ”أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل، ولهذا السبب صفقت لنا الجماهير في النهاية رغم خسارة اللقاء“.