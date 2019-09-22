ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السادسة (صورة)

حقق فريق ليفربول، فوزًا بشق الأنفس على مضيفه تشيلسي بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 18 نقطة ليحافظ على القمة محققًا انتصاره السادس على التوالي.

بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر ليتلقى الهزيمة الثانية له في الموسم الحالي.

وفي مباراة أخرى تحدى آرسنال النقص العددي الذي عانى منه أمام ضيفه أستون فيلا، ليقلب تأخره 1 – 2 إلى فوز مثير 3 – 2، في سادس مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع آرسنال رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بفارق 7 نقاط أمام أستون فيلا، صاحب المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا: