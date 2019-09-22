نادي ليفربول يواصل انطلاقته الرائعة بفوز مثير على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

واصل نادي ليفربول انطلاقته الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه 2/1 على مضيفه تشيلسي، في قمة مباريات الجولة السادسة من المسابقة، على ملعب ستامفورد بريدج، اليوم الأحد.

ووقّع ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 14، بتسديدة قوية ورائعة، مستغلًا تمريرة قصيرة من المصري محمد صلاح بعد ركلة حرة.

وأضاف البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 30، بعد كرة عرضية من ركلة حرة لعبها أندرو روبرتسون.

وقلّص الفرنسي نغولو كانتي النتيجة إلى 2/1 بهدف رائع من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71.

وبفوزه السادس على التوالي رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن مطارده مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الأخيرين.

في المقابل جمّدت الخسارة رصيد تشيلسي عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر، وتكبد الخسارة الثانية في المسابقة، مقابل فوزين وتعادلين.

الدوري الإنجليزي : تشلسي 0 × 1 ليفربول | هدف ارنولد 15 كاملا مع الإعادات في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/LOQwPfxf28 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 22, 2019

الدوري الإنجليزي : ???? تشلسي 0 × 2 ليفربول | هدف فرمينهو كاملا مع الإعادات في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/JS5KJ92iWU — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 22, 2019