أهداف مباراة ليفربول ضد تشيلسي.. 2/0 للريدز (فيديو)

سجل ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الأول في المباراة التي جمعت ناديه ليفربول مع تشيلسي في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.
وجاء هدف ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 14 بعد تمريرة قصيرة لعبها محمد صلاح
وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني لليفربول بضربة رأس في الدقيقة 30.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 15 نقطة من 5 مباريات (العلامة الكاملة)، مقابل 8 نقاط لتشيلسي في المركز العاشر.
الدوري الانجليزي : تشلسي 0 × 1 ليفربول | هدف ارنولد 15 كاملا مع الاعادات
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
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— اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 22, 2019
الدوري الإنجليزي : ???? تشلسي 0 × 2 ليفربول | هدف فرمينهو كاملا مع الاعادات
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM
— اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 22, 2019