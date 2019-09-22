أهداف مباراة ليفربول ضد تشيلسي.. 2/0 للريدز (فيديو)

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ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 15 نقطة من 5 مباريات (العلامة الكاملة) مقابل 8 نقاط لتشيلسي في المركز العاشر.