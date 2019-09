التشكيلة الرسمية لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يحل نادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على منافسه تشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول العلامة الكاملة بتحقيق 15 نقطة من 5 مباريات، ويحتل صدارة الترتيب، في حين يملك تشيلسي 8 نقاط في المركز التاسع.

وفي آخر 5 مباريات بين الفريقين في جميع المسابقات، فاز تشيلسي مرتين، وفاز ليفربول مرة، في حين انتهت مباراتان بالتعادل، (فاز ليفربول في إحداهما بركلات الترجيح في السوبر الأوروبي).

وقرر المدرب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، الاعتماد على هذه التشكيلة“:

حراسة المرمى: آدريان كاستيو.

الدفاع: جويل ماتيب، أندرو روبرتسون، فيرجيل فان ديك، ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: فابينيو، جيورجينهو فاينالدوم، جوردان هندرسون.

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

في حين يلعب تشيلسي الذي يدربه الإنجليزي فرانك لامبارد بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاغا.

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، أندرياس كريستينسن، فيكايو توموري، إميرسون بالميري.

الوسط: نغولو كانتي، جورجينهو، ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: تامي أبراهام، ويليان بورخيس دا سيلفا، ماسون مونت.

Here’s how today’s Chelsea team looks! ????

What do you think? #CHELIV pic.twitter.com/jXw63tzKsR

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 22, 2019