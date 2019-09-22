كل ما تريد معرفته عن مباراة تشيلسي ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”ستامفورد بريدج“ في العاصمة البريطانية لندن لمتابعة لقاء تشيلسي ضد ليفربول في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي.

وتقام اليوم أيضًا 3 مواجهات على رأسها لقاء مانشستر يونايتد ضد مضيفه وست هام يونايتد بجانب مباراة آرسنال ضد أستون فيلا وأيضاً لقاء كريستال بالاس مع وولفرهامبتون.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي بعض اللمحات الفنية عن مباراة تشيلسي وليفربول اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الساعة الـ18:30 مساء اليوم الأحد بتوقيت المملكة العربية السعودية بصافرة الحكم مايكل أوليفير.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

ترتيب الفريقين

يحتل تشيلسي صاحب الضيافة المركز التاسع بقيادة مديره الفني فرانك لامبارد برصيد 8 نقاط من 5 مباريات بعد أن حقق البلوز فوزين وتعادلين وتلقوا هزيمة وحيدة، وسجل الفريق 11 هدفًا واستقبل مثلها، ويبقى هداف الفريق تامي أبراهام برصيد 7 أهداف وهو ثاني هداف البطولة حتى الآن.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري بالعلامة الكاملة مع مديره الفني يورغن كلوب بعدما حقق 15 نقطة بخمسة انتصارات في اللقاءات التي خاضها وسجل الفريق 15 هدفًا واستقبل 4 أهداف، ويتقاسم صدارة هدافي الفريق محمد صلاح وساديو ماني برصيد 4 أهداف لكل منهما.

وتقابل الفريقان في لقاء كأس السوبر الأوروبي يوم الـ14 من أغسطس الماضي وتعادلا بنتيجة 2-2 وفاز ليفربول بضربات الترجيح وفاز ليفربول في آخر لقاء بالدوري بثنائية ماني وصلاح يوم الـ14 من أبريل الماضي.

وخلال آخر 10 مواجهات بين الفريقين فاز ليفربول 3 مرات مقابل انتصارين لتشيلسي و5 تعادلات من بينها لقاء كأس السوبر الأوروبي الذي حسمه الريدز بضربات الترجيح.

وتقابل كلوب ضد لامبارد مرة وحيدة في كأس السوبر الأوروبي وهي المواجهة الأولى للامبارد كمدرب ضد ليفربول ولكن كلوب سبق له مواجهة تشيلسي 10 مرات فاز خلالها 4 مرات وتعادل مثلها وخسر مرتين.

تشيلسي وتطور لامبارد

يراهن تشيلسي على تطور مدربه فرانك لامبارد الذي يقدّم كرة جميلة وسريعة وهجومية ولكن النتائج لا تسير وفقًا لأفكار المدرب وهناك حالة من التذبذب الواضح في النتائج.

ويعاني تشيلسي غيابات على رأسها روبن لوفتوس تشيك وأنطونيو روديجر بجانب شكوك حول لحاق ماسون مونت، ويعتمد البلوز على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى كيبا وأمامه الرباعي كورت زوما وأندرياس كريستينسن وسيزار أزابيلكويتا وماركوس ألونسو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط جورجينهو وبجواره نجولو كانتي وماتيو كوفاسيتش بينما يلعب في خط الهجوم بيدرو روديجير وويليان مع الهداف تامي أبراهام.

ليفربول وصلابة كلوب

يبدو فريق ليفربول مع المدرب يورغن كلوب من الأندية التي تقدم كرة جماعية شاملة ولم يعد من السهل إلحاق الهزيمة به ولكن المواجهة ضد تشيلسي تبدو اختبارًا مهمًّا للريدز.

ويفتقد ليفربول -أيضًا- خدمات حارس المرمى أليسون باكير ونابي كيتا وديفوك أوريغي وناثانيل كلاين بينما يعتمد الريدز على تشكيلة تضم حارس المرمى أدريان وأمامه رباعي الدفاع فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وترينت أرنولد وأندري روبرتسو بينما يقود خط الوسط فابينهو وجوردان هندرسون وجورجيو فاينالدوم مع مثلث الهجوم محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

وقال محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، عن المباراة: ”أفكار كلوب ولامبارد متشابهة وجماعية وتعتمد على الاستحواذ في وسط الملعب والانتشار العرضي وأيضًا الاختراقات بالتمريرات الطولية“.

وأضاف: ”صلاح سيكون في مهمة صعبة من أجل هز شباك تشيلسي لأنه سيكون تحت رقابة ألونسو بجانب تضييق المساحات ضده بالإضافة للخلاف مع ماني“.