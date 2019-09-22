التشكيلة المتوقعة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار محبي وعشاق الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، صوب ملعب ستامفورد بريدج، عندما يحل ليفربول ضيفًا على نظيره تشيلسي في قمة الجولة السادسة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، وعبر قناة bein sports hd2، بتعليق رؤوف خليف.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 15 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين على مانشستر سيتي أقرب منافسيه بعدما حقق 5 انتصارات متتالية منذ انطلاق المسابقة، بينما يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين ناديي ليفربول وتشيلسي خلال شهرين، بعدما سبق أن التقيا يوم 14 أغسطس الماضي في بطولة كأس السوبر الأوروبي، والتي انتهت بفوز الريدز بركلات الترجيح.

ويخوض تشيلسي، الذي خسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام فالنسيا الإسباني الأسبوع الماضي ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، اختباره الأصعب في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم منذ الهزيمة القاسية التي تعرض لها في الافتتاح أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، وتحوم الشكوك حول مشاركة ماسون مونت بسبب الإصابة، كذلك نغولو كانتي على الرغم من تعافيه من الإصابة، فى حين يرغب ليفربول في الخروج من معقل تشيلسي بالنقاط الثلاث وتحقيق الفوز السادس على التوالي لتجاوز آثار الهزيمة التي تعرض لها أمام نابولي الإيطالي بنتيجة 2 – 0 فى دوري أبطال أوروبا.

ويعول يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على الثلاثي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، لاستغلال حالة الضعف التي يعاني منها دفاع تشيلسي للوصول إلى شباكه التي استقبلت 11 هدفًا منذ انطلاق المسابقة.

ليفربول فاز في مباراة الجولة الماضية أمام نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أما تشيلسي فيتواجد حاليًا في المركز التاسع برصيد 8 نقاط فقط، ويخوض لقاء اليوم بعد فوزه في الجولة الماضية على وولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين.

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ماتيب، فان ديك، روبرتسون، أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فاينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينيو.

التشكيل المتوقع لتشيلسي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كريستنسن، توموري، إيمرسون، أزبيليكويتا.

خط الوسط: كانتي، كوفاسيتش، جورجينيو، ويليان.

خط الهجوم: بوليسيتش، تامي أبراهام.