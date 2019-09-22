أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ويستهام.. 2/0 لرفاق يارمولنكو (فيديو)

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ويستهام.. 2/0 لرفاق يارمولنكو (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل آندريه يارمولنكو الهدف الأول لويستهام على مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على استاد لندن الأولمبي.

وجاء هدف يارمولنكو في الدقيقة 44 من المباراة.

وأضاف آرون كريسويل الهدف الثاني لويستهام في الدقيقة 84.

يملك مانشستر يونايتد 8 نقاط في المركز السادس، وهو نفس رصيد ويستهام في المركز الحادي عشر.

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