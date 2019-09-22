أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ويستهام.. 2/0 لرفاق يارمولنكو (فيديو)

سجل آندريه يارمولنكو الهدف الأول لويستهام على مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على استاد لندن الأولمبي.
وجاء هدف يارمولنكو في الدقيقة 44 من المباراة.
وأضاف آرون كريسويل الهدف الثاني لويستهام في الدقيقة 84.
يملك مانشستر يونايتد 8 نقاط في المركز السادس، وهو نفس رصيد ويستهام في المركز الحادي عشر.
الدوري الانجليزي | وست هام 1 × 0 مانشستر يونايتد | هدف اول وست هام HD
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
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— اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 22, 2019
الدوري الانجليزي : وست هام 2 × 0 مان يونايتد | هدف كريسويل د83 ???? ..“
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM
— اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 22, 2019