تقارير: فيل فودين نجم مانشستر سيتي يطلب الرحيل

كشفت تقارير صحفية أن فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، طلب الرحيل عن الفريق بسبب تجاهله من قبل مدربه بيب غوارديولا.

ولم يظهر الإنجليزي الشاب سوى في 13 دقيقة فقط من مباريات بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، بأن فودين قد طلب من ناديه الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل، خلال شهر يناير القادم، حتى لا يفقد مكانه في منتخب إنجلترا للشباب.

ويخشى اللاعب من أن يكون ابتعاده عن المباريات في مانشستر سيتي عائقًا للاستمرار في تمثيل منتخب بلاده في المستقبل؛ بسبب تجاهل بيب جوارديولا.

وتؤكد الصحيفة أن هناك اقتناعًا تامًا من قبل فودين بالرحيل، ولكن هناك محاولات من قبل النادي لثنيه عن ذلك القرار؛ لأنه أحد أفضل المواهب في كرة القدم الإنجليزية.

يذكر أن في شهر يناير الماضي، رحل إبراهيم دياز عن مانشستر سيتي لنفس السبب، وانضم لصفوف ريال مدريد.