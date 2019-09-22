موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

يصطدم فريق ليفربول مع نظيره فريق تشيلسي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وحقق ليفربول الفوز في المباريات الخمس التي خاضها في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ليتصدر جدول المسابقة برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، لتكون أكثر بداية مثالية للفريق الذي يسعى لإحراز اللقب الأول له بالدوري الإنجليزي منذ 1990. وكان ليفربول أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي توج باللقب.

ولكن ليفربول سيستأنف مسيرته في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، بمواجهة صعبة للغاية على ملعب تشيلسي، في ختام مباريات المرحلة السادسة من المسابقة، وذلك بعد الهزيمة الأولى لليفربول في الموسم الحالي، إذ خسر (صفر-2) أمام نابولي، الثلاثاء، في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويأمل ليفربول، بقيادة مدربه كلوب، في إظهار اللياقة الذهنية نفسها، والمرونة التي قدمها في الموسم الماضي، بعد كل من الهزائم الأربع التي نالها في مبارياته بدوري أبطال أوروبا خارج ملعبه، حيث فاز في 3 من المباريات الأربع التي خاضها بالدوري الإنجليزي بعد هذه الهزائم، وكان التعادل هو النتيجة التي حققها في المرة الأخرى.

ولن تكون رحلة ليفربول إلى العاصمة لندن سهلة، كون تشيلسي، السادس برصيد 8 نقاط، لا يزال يلهث وراء فوزه الأول على أرضه هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل مرتين، أمام ليستر سيتي (1-1) وشيفيلد يونايتد (2-2).

ويعوّل تشيلسي على قوته الهجومية الثالثة في البريميرليغ حتى الآن (11 هدفًا)، خلف مانشستر سيتي (16) وليفربول (15)، علمًا بأن جميع أهدافه سجلها لاعبون تقل أعمارهم عن سن 21 عامًا، وهم: فيكايو توموري، وتامي أبراهام، وجايسون ماونت.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، وعبر قناة bein sports hd2، بتعليق رؤوف خليف.