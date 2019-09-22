مباراة تشيلسي ضد ليفربول.. وإشبيلية ضد ريال مدريد. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد مباراة قمة إنجليزية بين تشيلسي وليفربول، بينما يخوض ريال مدريد مواجهة صعبة خارج أرضه أمام إشبيلية بقيادة مدربه السابق يولن لوبتيغي.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأحد الـ22 من سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

وست هام VS مانشستر يونايتد، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

كريستال بالاس VS وولفرهامبتون، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.

آرسنال VS أستون فيلا، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.

تشيلسي VS ليفربول، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

خيتافي VS ريال مايوركا، الساعة الـ13:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ12:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

إسبانيول VS ريال سوسيداد، الساعة الـ15:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ14:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

فالنسيا VS ليغانيس، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

أتليتك بيلباو VS آلافيس، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

إشبيلية VS ريال مدريد، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

بولونيا VS روما، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 7.

ليتشي VS نابولي، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

أتلانتا VS فيورنتينا، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

لاتسيو VS بارما، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، االـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

بروسيا مونشنغلادباخ VS فورتونا دوسلدورف، الساعة الـ16:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

آينتراخت فرانكفورت VS بروسيا دورتموند، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

رين VS ليل، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

أنغيه VS سانت إيتيان، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

أولمبيك ليون VS باريس سان جيرمان، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

الدوري المصري:

أسوان VS مصر للمقاصة، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

وادي دجلة VS طنطا، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناةON Sport HD.

الإنتاج الحربي VS مصر، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على على قناةON Sport HD 2.

المصري VS حرس الحدود، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناةON Sport HD.

الدوري المغربي:

رجاء بني ملال VS المغرب التطواني، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية 3.

أولمبيك خريبكة VS حسنية أغادير، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية 3.

اتحاد طنجة VS الدفاع الحسني الجديدي ، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الـ 3.