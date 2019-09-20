هل يحصل ساديو ماني على أجر أعلى من محمد صلاح في نادي ليفربول؟

يسعى نادي ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا إلى تحصين جناحه السنغالي ساديو ماني بتوقيع عقد جديد بعدما لفت انتباه ريال مدريد الإسباني.

ووقّع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا عقدًا جديدًا يحصل بموجبه على 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا حتى صيف 2023 في نوفمبر الماضي لكن تألقه اللافت هذا الموسم دفع ليفربول للتفاوض بشأن تحسين أجره.

وسجل ماني 22 هدفًا في الدوري الموسم الماضي قبل أن يحرز 4 أهداف في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن ليؤكد سمعته كأحد أفضل المهاجمين في البريميرليغ.

ونقلت صحيفة ”صن“ البريطانية عن الصحفي نيكولو شيرًا قوله إن إدارة ليفربول تعتقد أن ماني يستحق أكثر من أجره الحالي لذلك يعدون لعقد جديد يحصل بموجبه الدولي السنغالي على 220 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وفي حال توقيع ماني على العقد الجديد سيصبح الأعلى أجرًا في النادي متفوقًا على المصري محمد صلاح الذي يحصل على 200 ألف إسترليني أسبوعيًا وسيبقى في ”أنفيلد“ لمدة 5 سنوات ونصف السنة تنتهي في صيف العام 2025.

وزعمت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي أجرى اتصالات باللاعب خلال الصيف من أجل تعزيز صفوف فريق في سعيه للعودة للألقاب.