ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين في مباراة توتنهام وليستر سيتي

افتتح هاري كين التسجيل في المباراة التي تجمع ناديه توتنهام مع ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ووكرز.

ووقع هاري كين هدفه في الدقيقة 29، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من هيونغ سون مين.

ورفع هاري كين رصيده إلى 4 أهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، في المركز الرابع، مع ساديو ماني ومحمد صلاح من ليفربول، وكاليوم ويلسون من بورنموث، وآشلي بارنس من بيرنلي.

ويتصدر القائمة تامي أبراهام من تشيلسي وسيرجيو أغويرو من مانشستر سيتي.

وفي المركز الثاني يأتي تيمو بوكي لاعب ليستر سيتي وسجل 6 أهداف.

ويحتل رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي وبيير-إيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال المركز الثالث، ولكل منهما 5 أهداف.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين على ليستر سيتي:

1. تامي أبراهام (تشيلسي)، وسيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، ولكل منهما 7 أهداف.

2. تيمو بوكي، نوريتش سيتي، 6 أهداف.

3. رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، وبيير-إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، ولكل منهما 5 أهداف.

4. محمد صلاح وساديو ماني (ليفربول)، وآشلي بارنس (بيرنلي)، وهاري كين (توتنهام) ولكل منهما 4 أهداف.