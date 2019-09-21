أهداف مباراة توتنهام وليستر سيتي.. 2-1 لـ“الثعالب“ (فيديو)

سجل هاري كين الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه توتنهام مع ليستر سيتي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء هدف هاري كين في الدقيقة 29، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من هيونغ سون مين.
ويملك توتنهام 8 نقاط من 5 مباريات في المركز الرابع، وهو نفس رصيد ليستر سيتي في المركز السادس.
الدوري الانجليزي : ليستر سيتي 0 × 1 توتنهام | هدف هاري كين
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— اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 21, 2019
وفي الدقيقة 68 يسجل بيريرا التعادل لليستر سيتي.
#LEITOT
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لـ ليستر سيتي 1-1 " بيريرا "@i7S8R via pic.twitter.com/UjIwODmqPc
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20800) September 21, 2019
وفي الدقيقة 85 يسجل جيمس ماديسون الثاني لليستر سيتي.
#LEITOT
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليستر سيتي الثاني " ماديسون " صاااااااااااااااااااااااااااااااااروخ ????????????@i7S8R via pic.twitter.com/qRRXjXX40l
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20800) September 21, 2019