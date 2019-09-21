أهداف مباراة توتنهام وليستر سيتي.. 2-1 لـ“الثعالب“ (فيديو)

أهداف مباراة توتنهام وليستر سيتي.. 2-1 لـ“الثعالب“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل هاري كين الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه توتنهام مع ليستر سيتي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف هاري كين في الدقيقة 29، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من هيونغ سون مين.

ويملك توتنهام 8 نقاط من 5 مباريات في المركز الرابع، وهو نفس رصيد ليستر سيتي في المركز السادس.

وفي الدقيقة 68 يسجل بيريرا التعادل لليستر سيتي.

وفي الدقيقة 85 يسجل جيمس ماديسون الثاني لليستر سيتي.