أخبار ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.. بورصة المدربين تغزو الميرينغي وموهبة البارسا ”إسبانية“ رسميًا

شهدت بورصة المدربين في نادي ريال مدريد الإسباني نشاطًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، في الوقت الذي يبدو فيه مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان غامضًا مع النادي الملكي، في ظل المستويات الباهتة والنتائج المتواضعة للفريق منذ بداية الموسم.

خليفة زيدان في ريال مدريد

وخاض ريال مدريد 5 مباريات رسمية، فاز في اثنتين وتعادل في مثلهما، وذلك في الدوري الإسباني، الليغا، في حين سقط أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة على ملعب حديقة الأمراء، في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.

وألقت تلك النتائج بظلال من الشكوك حول مستقبل زيدان برفقة ريال مدريد، خاصة بعد أن دفعت إدارة النادي ما يزيد على 300 مليون يورو في سوق الانتقالات الماضية، الميركاتو الصيفي، لتجديد صفوف الفريق.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن التكهنات بدأت في طرح أسماء بديلة لزيدان في قيادة ريال مدريد، حال استمرار النتائج السيئة.

وأشارت إلى أن نجم ليفربول الإنجليزي وريال مدريد السابق تشابي ألونسو أصبح أقوى المرشحين لقيادة الميرينغي، حال إقالة زيدان.

ويتولى ألونسو حاليًا قيادة الفريق الثاني لنادي ريال سوسييداد الإسباني.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرى أن ألونسو سيكون الخيار المثالي لقيادة النادي الملكي في المستقبل القريب.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو، والإيطالي ماسيليمانو آليغري دخلا قائمة المرشحين لقيادة الريال.

وقالت صحيفة ”أس“ إن زيدان قرر التراجع عن طريقة اللعب التي خاض بها الفريق معظم مبارياته السابقة، والتي كان آخرها لقاء باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إلى أن طريقة 4-4-2 التي لعب بها ريال مدريد خلال مباراة باريس سان جيرمان ولقاءات أخرى في الليغا، أثبتت هشاشتها الدفاعية، حيث تلقى الفريق 9 أهداف في 5 مباريات، وهو معدل مرتفع للغاية.

وتلقت شباك ريال مدريد 6 أهداف في 4 مباريات خلال الدوري الإسباني، الليغا، بواقع هدف أمام سلتا فيغو ثم بلد الوليد، وهدفين في مباراة فياريال ومثلهما في مباراة ليفانتي، وأخيرًا 3 أهداف مع الرأفة في لقاء باريس سان جيرمان على ملعب ”حديقة الأمراء“.

وأكدت أن مباراة إشبيلية المقبلة المقررة إقامتها، يوم الأحد، على ملعب ”رامون سانشيز بيزخوان“ ستشهد تعديلًا خططيًا، حيث سيقوم زيدان باللعب بطريقة 4-4-2 أو 4-3-2-1، خاصة أن الفريق الأندلسي يشهد طفرة في أدائه هذا الموسم مع مدرب ريال مدريد السابق جولين لوبتيغي، ويتصدر حاليًا الليغا برصيد 10 نقاط.

قضية غريزمان

كشفت صحيفة ”الموندو“ الإسبانية تفاوض برشلونة مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان حين كان لاعبًا في أتلتيكو مدريد ودون اتصالات ولا إذن مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

وبحسب الصحيفة، استنادًا على رسائل إلكترونية تمكنت من الدخول إليها، فالنجم الفرنسي طالب بعمولة تبلغ 14 مليون يورو من برشلونة لمغادرة أتلتيكو مدريد.

وخصت العمولة عدة أطراف منها وكيل أعماله، وشقيقته، ووالده، ومحامي العائلة الفرنسي، ووكيل أعمال شارك في المفاوضات التي فشلت في صيف 2018، بينما كان الجزء الأكبر 7 ملايين يورو مخصصًا لمحامٍ في برشلونة شكل مفتاحًا في علاقة اللاعب مع برشلونة.

وأكدت الصحيفة، أن كل المفاوضات حول العمولة تمت حين كان غريزمان يلعب في أتلتيكو مدريد وفي وسط الموسم.

جنسية فاتي

وافق مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الجمعة، على منح الجنسية وجواز السفر للاعب برشلونة الشاب ”إنسو فاتي“ بناءً على طلب من الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم والمجلس الأعلى للرياضة.

وذكرت صحيفة ”أس“ أن وزارات العدل والشؤون الخارجية أسرعت من أجل الانتهاء من الإجراءات، وبالتالي تم ضم إنسو فاتي (المولود في غينيا بيساو) بالفعل لقائمة المنتخب الإسباني تحت 17 عامًا في كأس العالم التي تبدأ الشهر المقبل في البرازيل.

وتم الانتهاء من إجراءات تجنيس اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا بشكل عاجل من أجل ضمه لتشكيلة المنتخب الإسباني للناشئين.

وكانت البرتغال قد طلبت تجنيس فاتي وكذلك بلده الأصلي غينيا بيساو لكنه فضل اللعب لإسبانيا، ويتوقع أن يكون في القائمة النهائية للفريق الإسباني.

وبدأت عملية تجنيس فاتي منذ 3 أشهر وتم تسريعها في نهاية أغسطس/آب الماضي. والاتحاد الإسباني كان يتابع اللاعب منذ الموسم الماضي وقد طالب فرانسيس هيرنانديز منسق منتخبات الناشئين الذي تعامل فاتي من قبل حصوله على الجنسية.

وأبدى روبرت مورينو المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول اهتمامه بتجنيس أنسو فاتي لأنه بمجرد أن مشاركته في كأس العالم تحت 17 عامًا مع إسبانيا يمكنه المشاركة في كافة الفئات السنية لمنتخبات إسبانيا.

موقف بوغبا

أعلن أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أن الثلاثي المصاب: بول بوغبا، وأنطوني مارسيال، ولوك شو، سيظل خارج التشكيلة عند زيارة وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد غدٍ الأحد، كما تحوم شكوك حول مشاركة دانييل جيمس.

وتعرض بوغبا لإصابة بالكاحل خلال التعادل 1-1 مع ساوثامبتون قبل فترة التوقف الدولية، بينما لم يشارك مارسيال وشو منذ هزيمة يونايتد 2-1 أمام كريستال بالاس في الدوري في 24 أغسطس/ آب الماضي.

وردًا على سؤال حول إمكانية عودة بوغبا أو مارسيال، مطلع الأسبوع، قال سولشاير:“لا أعتقد ذلك، ولم يتدربا حتى الآن، ولوك أيضًا لن يكون جاهزًا“.

وعانى الجناح الويلزي جيمس، الذي سجل ثلاثة أهداف في 5 مباريات بالدوري هذا الموسم، من كدمة خلال الفوز 1/0 على ليستر سيتي في الجولة الماضية، ولم يشارك أمام أستانة في كازاخستان بالدوري الأوروبي، أمس الخميس.

وقال سولشاير:“دانييل جيمس؟ لا أعرف، ولم يتدرب منذ أيام، وأتمنى أن يتعافى ويتدرب معنا، لكنني لست متأكدًا، وسنتابع موقفه غدًا“.