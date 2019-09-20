كلوب يزف خيرًا سعيدًا لجماهير ليفربول ويكيل المديح لتشيلسي

زف يورغن كلوب المدير الفني لليفربول نبأ عودة الغيني نابي كيتا للملاعب، وانضمامه إلى تشكيلة الفريق التي ستواجه تشيلسي يوم الأحد المقبل في ستامفورد بريدج.

وغاب لاعب خط الوسط الغيني منذ إصابته بشد عضلي خلال جلسة تدريبية في إسطنبول قبل يوم من نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي أيضًا الشهر الماضي.

وجاءت هذه الإصابة بعد خضوع اللاعب للفحص في نهاية الموسم الماضي وقبل أن يصاب بألم في الفخذ في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة في مايو/آيار الماضي.

واجبرته هذه الإصابة عن الغياب عن نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام هوتسبير في مدريد، لكنه عاد مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية في مصر، لكن تجددت إصابته خلالها مرة أخرى.

وظهر كيتا هذا الموسم بشكل مشجع في مباراة الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي، وجلس على مقاعد البدلاء في الجولة الأولى أمام نورويتش سيتي قبل أن يتعرض للإصابة مرة أخرى.

لكن صحيفة ”ميرور“ البريطانية نقلت عن كلوب قوله يوم الجمعة ”عاد نابي كيتا للتدريب مع الفريق، اليوم هو المرة الأولى له مع الفريق“.

وأضاف المدير الفني الألماني أن الحارس أليسون بيكر يكثف جهوده للعودة إلى الملاعب رغم أن عودته ليست وشيكة.

وعن بيكر قال كلوب: ”يحقق تقدمًا كبيرًا في التدريبات العلاجية، نتابع حالته يوميًا، من السابق لأوانه تحديد موعد عودته، لكن سيبلغني الجهاز الطبي بذلك“.

وأضاف كلوب أن المهاجم ديفوك أوريغي الذي تغيب عن صفوف الفريق أمام نابولي في دوري الأبطال بعد إصابته في الكاحل، في المباراة التي فاز فيها ليفربول الأسبوع الماضي على نيوكاسل يونايتد، ”من غير المرجح“ أن يكون لائقًا لمواجهة تشيلسي، لكن لم يتم استبعاده تمامًا“.

من جهة أخرى قال كلوب إن فريق تشيلسي الحالي المتسلح بوجوه شابة يذَكّره بفريقه السابق بروسيا دورتموند.

وبسبب عقوبة منع تشيلسي من التعاقدات اعتمد المدرب فرانك لامبارد على عناصر شابة، وأثمرت خطته عن تألق أبناء أكاديمية النادي مثل تامي أبراهام وميسون ماونت هدافي الفريق حاليًا.

وفاز كلوب بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني مرتين مع دورتموند بجانب كأس ألمانيا بين عامي 2010 و2012 بتشكيلة شابة، لذا يرى المدرب البالغ عمره 52 عامًا تشابهًا مع فريق لامبارد الحالي مؤكدًا أن العقوبة لم تؤثر كثيرًا على تشيلسي بفضل اعتماده على الشبان.

وقال كلوب للصحفيين قبل أن يحل ضيفًا على تشيلسي في ستامفورد بريدج بعد غد الأحد: ”إنه فريق جذاب حقًا ويذكرني قليلًا بدورتموند قبل سنوات عندما كان شابًا جدًا وربما أصغر في معدل السن من تشيلسي“.

وأضاف: ”يتحدث الناس عن صغر السن لكن يشارك هؤلاء لأنهم يتمتعون بالجودة حقًا وليس لأنهم من الشبان، إذا كان هناك من لم يتضرر من حظر التعاقدات فهو تشيلسي على الأرجح، بسبب سياسته في السنوات الأخيرة، لأنه أعار لاعبين وعادوا إليه الآن“.

وتابع: ”تعاقدوا مع كريستيان بوليسيتش في الصيف ولست متأكدا من قيمة الصفقة، لكنها بلغت نحو 60 مليون جنيه إسترليني (75 مليون دولار)، وكل اللاعبين لديه يتمتعون بنفس القيمة الآن، ”تامي أبراهام الآن يساوي 60 مليون جنيه إسترليني وميسون ماونت نفس القيمة بالتأكيد إن لم يكن أكثر وكالوم هودسون-أودوي إضافة إلى نغولو كانتي الذي يبدو أنه سيلعب لمدة 20 سنة مقبلة، لديه ماتيو كوفاتشيتش وروس باركلي وأصحاب الخبرة مثل بيدرو وويليان وأوليفييه جيرو ويوجد ميشي باتشواي على مقاعد البدلاء“.