أهداف مباراة ليفربول ونابولي.. 2-0 للفريق الإيطالي (فيديو)

تقدم ميرتينز لاعب نادي نابولي الإيطالي بهدف في شباك ليفربول، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”سان باولو“ في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ميرتينز هدف نابولي في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وأضاف لورينتي الهدف الثاني من انفراد بالمرمى، بعد استغلاله لخطأ دفاع ليفربول.

ويبحث ليفربول عن بداية قوية لحملة الحفاظ على لقب دوري الأبطال بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب في مواجهة طموحات نابولي الباحث عن تحقيق فوز مهم بقيادة المدرب الإيطالي القدير كارلو أنشيلوتي.

دوري ابطال اوروبا | نابولي 1 × 0 ليفربول | هدف اول نابولي ميرتينز من ركلة جزاء HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/wUVJNXE7Vv — فهدددددددددددددد (@SZX01A) September 17, 2019