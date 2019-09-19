مانشستر يونايتد يتخطى أستانة بصعوبة في افتتاح مباريات الدوري الأوروبي (فيديو)

سجل المهاجم الواعد ميسون جرينوود البالغ من العمر 17 عاما أول هدف له مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد في انتصار 1-صفر على أستانة ممثل قازاخستان في مستهل مشوارهما بالمجموعة 12 للدوري الأوروبي لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد اليوم الخميس.

ووضع اللاعب الشاب الكرة من بين ساقي الحارس على القائم القريب في الدقيقة 73 بعد أن استحوذت تشكيلة المدرب أولي جونار سولشار الشابة التي شهدت تغييرات كثيرة على الكرة لكنها عانت لكسر حالة الجمود.

هدف ⚽️ أخيراً اليونايتد يفك شفرة الفريق الكازاخستاني عن طريق غرينوود ???? مانشستر يونايتد 1 أستانا 0#beINUEL #MUNAST pic.twitter.com/kkiqqjwIHP — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 19, 2019

وأجرى يونايتد تسعة تغييرات على التشكيلة التي بدأت أمام ليستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز مطلع الأسبوع وارتدى نيمانيا ماتيتش شارة القيادة في غياب آشلي يانج والحارس ديفيد دي خيا.

وكاد الفريق أن يهز الشباك بعد ثلاث دقائق عندما سدد فريد كرة قوية لترتطم بالعارضة وأهدر ماركوس راشفورد فرصة خطيرة بعد عشر دقائق أخرى بتسديدة من مسافة قريبة ذهبت للحارس مباشرة.