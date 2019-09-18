مانشستر يونايتد يربط فيكتور ليندلوف حتى 2024

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي أن مدافعه السويدي فيكتور ليندلوف وقع عقدًا جديدًا طويل الأجل يبقيه مع النادي حتى يونيو/ حزيران 2024 على الأقل، مع إمكانية تجديد عام إضافي.

وانضم فيكتور، 25 عامًا، إلى يونايتد في عام 2017 وشارك في 74 مباراة حتى الآن. ومثّل منتخب السويد في 31 مباراة دولية.

وقال ليندلوف لموقع النادي على الإنترنت: ”منذ أن وصلت إلى يونايتد شعرت وكأنني في بيتي. لقد تطورت بشكل كبير كلاعب وكشخص في العامين الماضيين. ولهذا أنا ممتن للجميع في النادي لمساعدتهم ودعمهم. أحب لعب كرة القدم وهدفي الآن هو مساعدة الفريق على الفوز بالبطولات“.

وأضاف المدافع السويدي: ”أعلم أن كل شخص في النادي يشارك هذه الرؤية وسيقدم كل شيء لإعادة مانشستر يونايتد إلى القمة. ما زلت شابًا وأعلم أنه يمكنني التحسن أكثر ولكن بمساعدة المدرب وفريقه التدريبي، أعتقد أن الأشياء الجيدة قادمة لهذا النادي الرائع“.

ويأتي توقيع عقد جديد مع ليندلوف بعد أيام من تجديد الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عقده مع النادي الإنجليزي العريق لمدة طويلة أيضًا.

وقال النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني للفريق: ”فيكتور أصبح جزءًا مهمًا جدًا من فريقنا. يجلب الهدوء على أرض الملعب وأرى أنه عازم على مساعدة هذا النادي وأن يكون ناجحًا هنا. أنا سعيد للغاية لأنه ربط مستقبله مع مانشستر يونايتد. نحن جميعًا نتطلع إلى العمل معًا لتحقيق النجاح“.

من جهة أخرى، سيفتقد جهود دانييل جيمس في مستهل مشواره بدور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم غدًا الخميس، بعد أن تعرض الجناح لإصابة مطلع الأسبوع في الفوز على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب الويلزي ثلاثة أهداف في الدوري هذا الموسم وهو هداف يونايتد مع ماركوس راشفورد، لكن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا انضم إلى زملائه بول بوجبا (المصاب في الكاحل) وأنطوني مارسيال ولوك شو (كلاهما يعاني من إصابة في الفخذ).

وقال سولشاير قبل مواجهة على أرضه أمام استانة: ”تعرض جيمس لإصابة أمام ليستر ولذا لن يشارك غدًا. سيغيب بول وأنطوني أيضًا. كما أن لوك ليس جاهزًا بعد.

وأضاف: ”عاد ديوجو (دالوت) وكذلك جيسي لينجارد وهي أنباء عظيمة“.

وأكد سولشاير أن الحارس سيرجيو روميرو سيشارك بدلًا من ديفيد دي خيا الذي وقع عقدًا جديدًا هذا الأسبوع، ليبقى في النادي حتى 2023 على الأقل.

وقال سولشاير: ”وقع ديفيد عقدًا جديدًا ويتعين علينا الدفع به كثيرًا في المباريات“.

وتابع: ”سيلعب سيرجيو غدًا. أثبت أنه حارس كبير مع ديفيد ويتعين علينا الحفاظ على جاهزيته للمشاركة في حال غياب ديفيد. حان الوقت للحصول على المزيد من الفرص للعب“.

وسيشارك ميسون جرينوود واكسل توانزيبي في التشكيلة الأساسية حيث يعتمد سولشار على اللاعبين الشبان، بينما سيشارك لاعب الوسط فريد (26 عامًا) أساسيًا لأول مرة هذا الموسم بعد أن نزل بديلًا في الشوط الثاني في الانتصار 1-صفر على ليستر.