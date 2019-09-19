بسبب العنصرية.. إيقاف مدرب إنجليزي حتى أبريل 2020

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس عقوبة إيقاف لمدة 32 أسبوعًا على بيتر بيردسلي المدرب السابق لفريق تحت 23 عامًا في نيوكاسل يونايتد بعد إدانته بارتكاب 3 مخالفات تتعلق بتوجيه إساءات عنصرية للاعبين.

وخضع بيردسلي، الذي لعب في صفوف منتخب إنجلترا وفاز بالدوري الممتاز مع ليفربول، لإيقاف منذ يناير كانون الثاني 2018 بعد اتهامه بالتنمر ضد لاعب الوسط المغربي الأصل ياسين بن المهني الذي كان عمره 22 عامًا في ذلك الوقت.

وتوجد ادعاءات أن بيردسلي وصف لاعبًا من أصل أفريقي بأنه ”قرد“ وشكك في مصداقية عمر لاعب أو أكثر من أصول أفريقية أحدهم كان يبلغ 17 عامًا.

وقال الاتحاد في بيان: ”قررت لجنة الانضباط المستقلة إيقاف بيتر بيردسلي عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة 32 أسبوعًا وحتى 29 أبريل 2020.

وأضاف ”يرى اتحاد كرة القدم أن السيد بيردسلي استخدم كلمات مسيئة و/ أو مهينة أثناء عمله كمدرب لفريق تحت 23 عامًا في النادي ما يمثل انتهاكًا للوائح الاتحاد التي تحظر الإشارة إلى الأصل و/ أو اللون و/ أو العرق و/ أو الجنسية“.

ونفى بيردسلي (58 عامًا) اتهامات التنمر في ذلك الوقت، وكرر النفي في مارس آذار في خطاب عام لكن الاتحاد قال إن هذه الادعاءات ثبتت ببراهين توصلت لها لجنة الانضباط.

كما وجه الاتحاد الإنجليزي بخضوع بيردسلي، الذي غادر نيوكاسل في مارس آذار الماضي، لدورة تثقيفية.