أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: رونالدو: مستعدون لمواجهة أتلتيكو مدريد.. وأوزيل يوجه الدعوة لعروس صينية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوّثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي ..

رونالدو: مستعدون لمواجهة أتلتيكو مدريد

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زملائه بالفريق عقب التمرين الأخير؛ استعدادًا للقاء الذي سيجمع غدًا فريق السيدة العجوز ونادي أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”نحن على استعداد لدوري الأبطال“.

بوفون: العودة إلى دوري الأبطال

نشر الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، صورًا من الاستعدادات الأخيرة لنادي اليوفي للقاء الغد أمام نادي أتلتيكو مدريد على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”العودة إلى دوري الأبطال“.

ماركوس كوريا: جاهزون لمواجهة التحدي

نشر ماركوس كوريا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له بقميص ناديه قبل اللقاء المهم والمرتقب لنادي العاصمة غدًا، أمام نادي ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”على استعداد لمواجهة هذا التحدي الكبير“.

فالكاو يصوت لصالح كوينتيرو لجائزة بوشكاش

نشر الكولومبي فالكاو، لاعب نادي غالطة سراي التركي، فيديو للهدف الذي سجله زميله خوان فرناندو كوينتيرو، والذي تم ترشيحه لجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”اختياري لجائزة بوشكاش ستكون لخوان فرناندو كوينتيرو“.

كاسياس في لحظة هدوء على البحر

نشر الحارس إيكر كاسياس، حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي، صورة له في لحظة استمتاع بالبحر والحياة الهادئة قبل خوض غمار منافسات دوري أبطال أوروبا، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”أفصل قليلًا، انظر إلى هذه الصورة هل تهدئك؟“.

سمولينغ: يشارك في عودة طفلة

أبدى كريس سمولينغ، لاعب روما الإيطالي، سعادته بعودة طفلة إلى عائلتها مرة أخرى، ضمن المشاركة في حملة شارك فيها نادي روما، حيث قال اللاعب عبر صفحته الشخصية: ”بصفتي أبًا، يسعدني جدًا أن أرى أن هذه الفتاة الصغيرة من فيديو إعلاني قد تم جمع شملها مع أحبائها، نأمل أن نتمكن من مساعدة الكثير من الأطفال في العثور على منازلهم“.

أوزيل يوجه الدعوة لعروس صينية

نشر مسعود أوزيل، لاعب آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية لعروس ممسكة بقميص أوزيل خلال حفل زفافها، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”مبروك على حفل الزفاف الخاص بك، كلاعب لا يوجد شيء أفضل من رؤية شيء كهذا، يرجى الحضور وزيارتي في المباراة بلندن كلما سنحت لك الفرصة“.

رافائيل فاران: لنذهب إلى دوري الأبطال

نشر رافائيل فاران، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زميله كريم بنزيما من طائرة الفريق المتجهة إلى باريس؛ لمواجهة نادي باريس سان جيرمان، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”لنذهب إلى دوري الأبطال“.

لينغارد سعيد لوجوده ضمن الإصدار الجديد للعبة ”فيفا“

نشر جيسي لينغارد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة للإصدار الجديد للعبة ”فيفا“، والتي حمل غلافها صورة للينغارد، وحرص اللاعب على إبداء سعادته بذلك، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”شكرا لـ EASPORTSFIFA لعبتي الخاصة للإصدار من ”فيفا“، من يريدها؟“.