الأمير عبدالله بن مساعد يصبح المالك الرسمي والوحيد لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي

أعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي أن الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود أصبح المالك الوحيد للنادي، بعدما أصدرت المحكمة البريطانية العليا في لندن، اليوم الاثنين، حكمها النهائي لصالحه، ليصبح المالك الرسمي والوحيد للنادي الإنجليزي.

وقال الأمير عبدالله بن مساعد، إن النادي يدخل الآن في مرحلة جديدة هدفها البناء على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الست الماضية، واعداً بإدارة النادي على أعلى المستويات المهنية وبأكبر قدر من المسؤولية، مؤكداً أن العمل يبدأ اليوم -أيضاً- على تدعيم أكاديمية النادي لتكون واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم.

وأشار إلى أن النادي سيقوم بشراء الملعب التاريخي ”برامالين“ والأرض التي تقع عليها الأكاديمية ومباني الإدارة وضمها للنادي تدعيماً لمستقبله.

وكان شيفيلد صعد إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد ضمانه الحصول على المركز الثاني في ترتيب المسابقة، إذ يبلغ رصيده 88 نقطة، مستفيداً من تعادل ليدز يونايتد 1 – 1 مع ضيفه أستون فيلا الأحد، في المرحلة الـ 45 (قبل الأخيرة) لبطولة دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

وتأسس نادي شيفيلد يونايتد عام 1889. وملعبه هو أقدم ملعب كرة قدم في العالم، وهو في مدينة شيفيلد وأعيدت تهيئته مرات كثيرة.

اللهم لا أُحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك pic.twitter.com/3XrIEXk4Pq — Abdullah Bin Mosaad (@Saudi49er) September 16, 2019

وفي عام 2013، آلَ نصف أسهم نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي إلى الأمير عبد الله بن مساعد، ليعلن انضمامه إلى نخبة من رجال الأعمال الخليجيين الذين آثروا ضخ بعض من أموالهم داخل الأندية الأوروبية بهدف الاستثمار. ومنح عقد الشراكة للأمير عبد الله بن مساعد ميزة تسلّم زمام الأمور في النادي الإنجليزي وإعادة هيكلته وترتيب حساباته للعودة به تدريجياً إلى عالم الأضواء. ويرى البعض أن الشراكة الجزئية في أندية كرة القدم قد تكون أفضل من التملك في بعض الأحيان، حيث تحتاج الأندية لضخ السيولة الدائمة، وبالتالي انتظار المستثمرين فترة طويلة لاستعادة أموالهم.

ويلقب نادي شيفيلد يونايتد بـ“النصال“، وذلك لاشتهار مدينة شيفيلد عالمياً بصناعة الحديد، ويلعب الفريق مبارياته التي يستضيفها على ملعب برامول لين، أقدم ملعب كرة قدم يستخدم حتى الآن.

وتعد الفترة بين 1897 و1902 أكثر الفترات نجاحاً بالنسبة لشيفيلد يونايتد، حيث حقق النادي بطولة الدوري عام 1898 وبطولة كأس الاتحاد في 1899 و1902. ثم عقب هذه الإنجازات حقق النادي بطولة الاتحاد مرة ثالثة في عام 1915 ورابعة في عام 1925. كما وصل النادي إلى مباراة النهائي في بطولة كأس الاتحاد في عامي 1901 و1936. ووصل إلى دور نصف النهائي في البطولة ذاتها أعوام 1961 و1993 و1998 و2003. في حين أن أفضل مستويات النادي في بطولة كأس الدوري كانت في عام 2003 عندما وصل النادي إلى نصف النهائي.