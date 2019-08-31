لامبارد بعد مباراة تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد: نتعرض للآلام بأيدينا في الدوري الإنجليزي

يرى فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، يوم السبت، أن فريقه منح منافسه شيفيد يونايتد فرصة التعادل بهدفين لكل منهما في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

وفي مؤتمر صحفي، قال لامبارد: ”لا يوجد مبرر لما حدث، كان لدينا أكثر من فرصة لتفادي ما حدث، لقد منحناهم الفرصة بأيدينا ليسببوا لنا الآلام“.

وأضاف: ”كل شيء كان تحت السيطرة قبل أن نهديهم هدفًا بدون داعي بأول دقيقة بالشوط الثاني، نفس القصة السابقة تقريبًا، كان علينا أن نفوز بكل راحة، عندما تتقدم 2-0 يجب أن تفوز“.

وأوضح: ”تطور الشباب شيء والفوز بالمباريات شيء آخر، نحن بحاجة للفوز بالمباريات“.

وتابع: ”هنا قلة تركيز في الفريق بأكمله وليس الدفاع فقط، عليك أن تدافع كفريق مثلما تهاجم كفريق، كان فوزًا مريحًا 2-0 مع كامل احترامي لشيفيلد، علينا أن ننظر لأنفسنا فحسب“.

وعن التغييرات التي أجراها في اللقاء، قال لامبارد: ”لم تكن مغامرة، كانت مركز بمركز، كوفاسيتش لم يكن يشعر بالراحة، بإمكان الجميع أن يعبروا عن آرائهم“.

واختتم لامبارد تصريحاته بالقول: ”أنا لا أهتم كثيرًا بأننا نمتلك أصغر فريق، لا أعتقد أمر نزيف النقاط له علاقة بذلك“.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 5 نقاط، حيث يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 10 نقاط.