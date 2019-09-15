روبرتو فيرمينو.. ”الداهية“ و“زيت المحرك“ الذي تظلمه الأرقام في ليفربول

رصدت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية ردود الفعل على أداء البرازيلي روبرتو فيرمينو، نجم هجوم نادي ليفربول الإنجليزي، وقالت إن اللاعب يأتي دائمًا في المرتبة الثالثة من حيث الإحصاءات وراء زميليه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، رغم أن الواقع ليس كذلك.

أرقام ظالمة

وأشارت ”سكاي سبورتس“، في تحليل نشرته اليوم الأحد، إلى أن الإحصاءات لا ترسم الصورة الحقيقية للبرازيلي الدولي فيرمينو، والدور الذي يلعبه مع ليفربول.

وقالت إن فيرمينو جلس على مقاعد البدلاء أمس، في مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، ونزل بديلًا للبلجيكي ديفوك أوريغي وكانت النتيجة وقتها التعادل 1-1، قبل أن يصنع هدفين لماني ومحمد صلاح بلمستين ساحرتين، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء رغم أنه شارك مدة 53 دقيقة فقط.

وأكدت أن مدرب نيوكاسل ستيف بروس اعترف بأن فيرمينو هو من صنع الفارق في نهاية المطاف.

البرازيلي يصنع الفارق

ونقلت عن بروس قوله: ”فيرمينو لديه طريقة لعب مميزة، وتحركاته رائعة ومن الصعب جدًا مراقبته، إنه يصنع الفارق بصورة إيجابية مع ليفربول“.

في الموسم الماضي، أحرز صلاح وماني 22 هدفًا، بينما سجل فيرمينو 12 هدفًا وصنع 6 أخرى، ولكن ”جيدرا“، مراسلة ESPN Sports، ترى أن تلك الأرقام لا تعكس القيمة الحقيقية للاعب البرازيلي.

وأضافت بقولها: ”هناك جدل في البرازيل حول ما إذا كان فيرمينو هو أفضل برازيلي في البريمييرليغ، فهو لم يحرز لقب الدوري أو يفوز بلقب الهداف، ولكن تلك وجهة نظر قاصرة، لأن وجود هذا اللاعب في ليفربول يغيّر تمامًا من شكل الفريق، ويمنح زملاءه، وبشكل خاص صلاح وماني، حرية أكبر، وهو ما كان واضحًا للغاية أمس أمام نيوكاسل، خاصة في صناعة الهدف الثالث للمصري الدولي“.

زيت المحرك

من جانبه، قال ”جاسون بيرت“ من صحيفة ”ديلي تلغراف“: ”ليفربول بدون فيرمينو لا يظهر بنفس الصورة التي يكون عليها في وجوده، إنه بمثابة زيت المحرك بالنسبة للريدز، وأداء الثنائي صلاح وماني يكون أكثر خطورة وإيجابية في وجود فيرمينو“.

وتابع بقوله: ”صلاح وماني لاعبان رائعان، ولكن خطورتهما دائمًا ما تكون مباشرة، أما فيرمينو فإنه الداهية الذي يملك الذكاء والقدرة على الخداع من حيث لا يدري المنافسون“.