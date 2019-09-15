تضم ساديو ماني وجواو فيليكس.. قائمة أكثر 10 لاعبين ارتفاعًا في القيمة السوقية عام 2019

رصدت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، قائمة أكثر 10 لاعبين ارتفاعًا في قيمتهم السوقية خلال عام 2019، بعد المستويات التي قدمها هؤلاء النجوم مع أنديتهم ومنتخباتهم.

وأشارت ”ميرور“، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن الفترة من يناير 2019 حتى الآن شهدت تقلبات كبيرة في أسعار اللاعبين، وظهرت مجموعة جديدة كانت خارج الحسابات تمامًا، وحققت طفرات غير متوقعة في قيمتهم السوقية.

وقالت إن البرتغالي جواو فيليكس، نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني المنتقل من نادي بنفيكا البرتغالي مطلع الموسم الجاري، كان أكثر اللاعبين الذين ارتفع سعرهم في الفترة الماضية، حيث وصل سعره إلى 89.3 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 79 مليون إسترليني تقريبًا.

وجاء السنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في المركز الثاني، بعد أن وصل سعره إلى 107.2 مليون إسترليني، بزيادة 40.2 مليون إسترليني، بعد أن قاد ماني الريدز للتتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، وتألق مع منتخب السنغال صاحب مركز الوصيف في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بمصر.

وجاء في المركز الثالث البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، وتساوى معه ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، وكالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، حيث ارتفعت أسعار هؤلاء اللاعبين بقيمة 31.3 مليون جنيه إسترليني لكل منهم.

وجاء في المراكز من السابع إلى العاشر على الترتيب كل من إيفرتون لاعب غريميو البرازيلي، وغادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني، ورودري لاعب مانشستر سيتي، وسون هيونغ مين لاعب توتنهام هوتسبير.