تامي أبراهام يسجل ”هاتريك“ في انتصار ساحق لتشيلسي على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أحرز تامي أبراهام مهاجم تشيلسي المتألق ثلاثية رائعة، ليقود فريقه للفوز على ولفرهامبتون واندرارز 5-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، ويفسد احتفال أصحاب الدار بالذكرى 130 لبناء إستاد مولينو.

ودبت الحياة في المباراة بعد مرور 31 دقيقة عندما أطلق فيكايو توموري مدافع تشيلسي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خدعت روي باتريشيو حارس ولفرهامبتون وسكنت الشباك لتمنح التقدم للضيوف.

وسجل أبراهام هدفه الأول بعد ثلاث دقائق أخرى مستغلًا إشارة الحكم جراهام سكوت باستمرار اللعب ليسيطر على الكرة، ثم يستدير ويضعها في الشباك، وأضاف الهدف الثاني بضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول ليتقدم تشيلسي 3-صفر.

وأكمل خريج أكاديمية تشيلسي، الذي لعب على سبيل الإعارة في بريستول سيتي وسوانزي سيتي وأستون فيلا، الثلاثية بعد 11 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني قبل أن يخرج مصابًا ويحل محله ميشي باتشواي في الدقيقة 77.

وقلص ولفرهامبتون الفارق في الدقيقة 69 عندما اصطدمت ضربة رأس من مروان سايس بأبراهام وسكنت شباك فريقه بالخطأ، وسجل المهاجم باتريك كوتروني هدفًا آخر لأصحاب الأرض في الدقيقة 85، لكن بعد خمس دقائق أخرى هز ميسون ماونت الشباك ليختتم خماسية تشيلسي.

وتقدم تشيلسي، الذي يستضيف ليفربول الأسبوع المقبل، إلى المركز السادس برصيد ثماني نقاط، بينما يحتل ولفرهامبتون الذي يزور كريستال بالاس ومازال يتطلع لانتصاره الأول هذا الموسم، المركز الـ19 بثلاث نقاط.