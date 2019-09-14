مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون.. تامي أبراهام يسجل اسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي (فيديو)

تألق المهاجم الإنجليزي الشاب تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي، في مباراة فريقه ضد وولفرهامبتون، مساء السبت، بإحرازه 3 أهداف ”هاتريك)“، على ملعب مولينيو، ضمن الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن أبراهام هو ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يبلغ 21 عامًا أو أقل يسجل هدفين أو أكثر في 3 مباريات متتالية، بعد أن أحرز ثنائيتين في شباك نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد، بالجولتين الماضيتين.

وسبق أبراهام في تحقيق هذا الرقم كل من كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في ديسمبر / كانون الأول 2006، وديلي آلي مع توتنهام في يناير 2017.

الدوري الانجليزي : تشيلسي 2 × 0 وولفرهامبتون | هدف ابراهام في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/yVvtYi6Tay — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 14, 2019

في الوقت ذاته، بات أبراهام أصغر لاعب في صفوف تشيلسي على الإطلاق يحرز ثلاثية في الدوري الإنجليزي، بعمر (21 عامًا و347 يومًا)، حيث تفوق على البلجيكي إيدين هازارد نجم البلوز السابق، والذي سجل (هاتريك) في شباك نيوكاسل عام 2014 بعمر (23 عامًا).

الدوري الانجليزي : تشيلسي 3 × 0 وولفرهامبتون | هدف ابراهام الثالث في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/XOv0uP5l6Q — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 14, 2019

وأصبح أبراهام أول إنجليزي يسجل (هاتريك) بقميص تشيلسي، بعد فرانك لامبارد في شباك بولتون عام 2011، كما بات أصغر إنجليزي على الإطلاق يسجل ثلاثية في البريميرليج، منذ أن فعلها رحيم سترلينغ في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.