مانشستر يونايتد يسقط ليستر سيتي ويقفز إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

تقدم مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن سجل ماركوس راشفورد هدفًا من ركلة جزاء، ليقوده للفوز 1-صفر على ليستر سيتي في إستاد أولد ترافورد اليوم السبت.

ولم يكن أداء يونايتد، الذي لعب دون الثنائي المصاب بول بوجبا وأنطوني مارسيال، مقنعًا، لكن المدرب أولي جونار سولشار سيكون سعيدًا بتحقيق ثاني انتصار هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط.

وبعد أن تصدى كاسبر شمايكل حارس ليستر لتسديدة قوية من أندرياس بيريرا من ركلة حرة، نجح يونايتد في التقدم في الدقيقة الثامنة.

وسقط راشفورد أثناء مطاردة كرة ضالة داخل المنطقة بعد التحام مع التركي شالار سويونش مدافع ليستر، ليشير الحكم مارتن أتكينسون إلى علامة الجزاء.

وأضاع يونايتد آخر ركلتي جزاء له هذا الموسم، بما في ذلك ركلة جزاء نفذها راشفورد أمام كريستال بالاس الشهر الماضي، لكن مهاجم إنجلترا لم يخطئ هذه المرة.

واقترب راشفورد من إضافة هدف ثانٍ بتسديدة من ركلة حرة اصطدمت بالعارضة قبل سبع دقائق على النهاية.