هدف مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي.. راشفورد يضع ”الشياطين الحمر“ في المقدمة (فيديو)

سجل راشفورد الهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد في شباك نظيره ليستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على استاد أولد ترافورد.

وجاء الهدف مع الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء.

تاريخيًا، تقابل مانشستر يونايتد وليستر سيتي في 128 مباراة، حقق خلالها يونايتد الفوز 66 مرة وهُزم في 33، بينما سيطر التعادل على 29 مواجهة.

وعلى مدار تاريخ مواجهات الفريقين، تحقق الفوز الأكبر ليونايتد بنتيجة 5-0 مرتين: في الثالث عشر من نوفمبر عام 1965 والثالث عشر من سبتمبر عام 1980، في حين حقق ليستر أكبر نتيجة له أمام يونايتد عندما فاز عليه بسداسية نظيفة في الحادي والعشرين من يناير عام 1961.

وفي الحقبة الجديدة من الدوري الإنجليزي، تواجه الطرفان في 26 مباراة، حقق فيها الشياطين الحمر الفوز 17 مرة وتعادل في 7، بينما خرج ليستر فائزًا في مناسبتين فقط.

وواصل الشياطين الحُمر سلسلة اللا فوز للمرة الثالثة على التوالي بالتعادل مع ساوثهامبتون بهدف لمثله، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، واستهل زملاء بول بوغبا مشوارهم في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام بانتصار مميز على حساب تشيلسي برباعية نظيفة، ثم تعادلوا في الجولة الثانية أمام الحصان الأسود للبطولة الموسم الماضي فريق وولفرهامبتون، وفي الأسبوع الثالث خسر مانشستر يونايتد في مسرح الأحلام أمام كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف.

بينما خاض ليستر سيتي حتى الآن أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، واستطاع الفريق أن يجمع 8 نقاط من فوزين وتعادلين ولم يتلقَ أي خسارة، وبدأ الفريق مشواره هذا العام بملاقاة فريق وولفرهامبتون وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، ثم حل ضيفًا في الجولة الثانية على تشيلسي وخطف نقطة ثمينة من ملعب ستامفورد بريدج، وفي الجولة الثالثة حقق انتصاره الأول على حساب شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، وانتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف على بورنموث في الجولة الرابعة.