مانشستر يونايتد يربط دي خيا بعقد يجعله الأعلى أجرا

ربط مانشستر يونايتد حارسه الإسباني ديفيد دي خيا بعقد طويل الأمد يجعله اللاعب الأعلى أجرا في النادي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ”ديلي ريكورد“ أن دي خيا وقع عقد لمدة خمس سنوات يحصل على أكثر من 15 مليون جنيه استرليني في الموسم، وفقًا لمصادر مطلعة على المفاوضات.

ويمنح العقد الذي يتضمن سنة خامسة اختيارية الحارس الأول للفريق مبلغا يضعه على رأس اللاعبين الأعلى أجرا في النادي إلى جانب بول بوغبا.

وشهد التفاوض مع اللاعب مراحل شد وجذب خاصة وأن الحارس البالغ عمره 28 عاما سينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم ما يعني أنه في غضون تسعة شهور يمكنه الرحيل مجانا.

وكان يوفنتوس وباريس سان جيرمان بين الأندية التي سعت خلف دي خيا خلال الفترة الأخيرة خاصة وأنه أفضل حارس في البريميرليغ خلال خمسة من اخر سبعة مواسم.

وأراد دي خيا الحصول على ذات الشروط المالية التي تعاقد بها النادي مع التشيلي أليكسيس سانشيز في يناير /كانون الثاني 2018 لكن نائب الرئيس التنفيذي للنادي إد وودوارد يرى أن مثل هذه الزيادة كانت مستحيلة.

وخلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة قال النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني للفريق: ”أريد أن يبقى ديفيد هنا. إنه يعرف ذلك. لأنه بالنسبة لي أفضل حارس مرمى في العالم“.