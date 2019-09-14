كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يخوض نادي ليفربول مواجهة صعبة ضد نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، في افتتاح الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول لمواصلة الانتصارات وتحقيق العلامة الكاملة في مواجهة طموح نيوكاسل الباحث عن تحقيق الصحوة مع مدربه ستيف بروس.

وتقام أيضًا اليوم السبت مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي، كما يستضيف توتنهام هوتسبرز نظيره كريستال بالاس ويحل تشيلسي ضيفًا على وولفر هامبتون.

ويلتقي برايتون نظيره بيرنلي ويلعب شيفيلد يونايتد ضد ساوثهامبتون، كما يخرج مانشستر سيتي لمواجهة نوريتش سيتي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مباراة ليفربول ضد نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 14:30 بتوقيت السعودية على ملعب ”أنفيلد“، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق خليل البلوشي.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في الساعة 17:00 بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 2“ بصوت المعلق سوار الذهب، ويلعب في نفس التوقيت وولفر هامبتون ضد تشيلسي عبر قناة ”بي إن سبورتس 3“ بصوت المعلق خالد الغول، وفي نفس التوقيت يلعب توتنهام ضد كريستال بالاس عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلق أحمد البلوشي.

ويلتقي مانشستر سيتي خارج أرضه مع نظيره نوريتش سيتي في الساعة 19:30 بتوقيت السعودية وتذاع عبر قناة ”بي إن سبورتس 2“ بصوت المعلق حسن العيدروس.

ترتيب الفريقين

يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بحصد 12 نقطة من 4 انتصارات بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وسجل الريدز 12 هدفًا واستقبل 3 أهداف.

ويحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، وحقق الفريق فوزًا وحيدًا وتعادلًا وهزيمتين وسجل 3 أهداف واستقبل 5 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز ليفربول بنتيجة 3-2 يوم 4 مايو الماضي بالدوري، ولم يفز نيوكاسل على ليفربول منذ يوم 6 ديسمبر 2015 حين تغلب 2/0.

ولم يعرف نيوكاسل طعم الفوز في أنفيلد منذ العام 1994 وعلى مدار 23 مباراة في هذا الملعب.

كلوب.. وأزمة صلاح وماني

سيطرت أزمة الثنائي محمد صلاح وساديو ماني على الأحداث في أروقة نادي ليفربول، ولكن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني أكد أن الأمور أصبحت جيدة بين الثنائي بعد أن انفعل ماني بسبب عدم تمرير صلاح الكرة له في المباراة الماضية له بالدوري.

وشدد كلوب على أهمية غياب الثنائي صلاح وماني عن فترة التوقف الدولية الأخيرة وهو ما منحهما انتعاشة نظرًا لأنهما لم يحصلا على راحة كافية لإقامة بطولة أمم أفريقيا الأخيرة صيفًا.

وداعب صلاح نظيره ماني بنشر مقطع فيديو كوميدي ليؤكد تصفية الأجواء بين الثنائي ويخمد التقارير الصحفية التي تحدثت عن هذه الأزمة التي تصدرت المشهد مؤخرًا.

ويغيب عن ليفربول حارس المرمى أليسون باكير وناثانيل كلاين ونابي كيتا للإصابة، ويعتمد كلوب على تشكيلته التي تضم الحارس أدريان وأمامه الرباعي جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وأندري روبرتسو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط جوردان هندرسون وفابينهو وجورجينهو فاينالدم مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

أسلحة بروس.. وأزمة الإصابات

يحشد ستيف بروس المدير الفني لفريق نيوكاسل أسلحته لتحقيق نتيجة طيبة بعد أن عانى الفريق من التراجع مؤخرًا والخروج من كأس الرابطة.

ويعاني بروس من أزمة واضحة بسبب الإصابات وهو ما أكده في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء خاصة أن الفريق لديه غيابات بالجملة.

ويفتقد نيوكاسل جهود أندريه يادين وفلوريان ليجون ودوايت جايل وسان ماكسيمين ومات ريتشي وجاك كولباك وشيان لونجستاف، بجانب وجود شكوك حول لحاق المهاجم أندي كارول.

ويعتمد بروس على حارس مرماه مارتن دوبرافكا وأمامه خمسة مدافعين، هم: جمال لاسيليس وبول دوميت وفابيان شار وإيميل كرافث وويترو فيلميز، بينما يقود الوسط إيزاك هايدن وجونجو شيلفي وميجيل ألميرون وكريستيان أتسو مع المهاجم جويلنتون أبوليناريو.

ويرى محمد شوقي لاعب ميدلسبره الإنجليزي الأسبق في حديثه لشبكة ”إرم نيوز“، أن المباراة لن تكون سهلة على ليفربول؛ لأن بروس مدرب صاحب خبرات ويجيد الكرة الدفاعية وسيعمل على تضييق المساحات في وجه صلاح وماني.

وأضاف: ”الهدف المبكر سيكون له مفعول السحر في مثل هذه اللقاءات، خاصة أن الفريقين يملكان شعبية كبيرة“.