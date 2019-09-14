الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يستضيف نادي ليفربول منافسه نيوكاسل في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد، اليوم السبت.

وتقام المباراة الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة ليفربول ضد نيوكاسل على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق خليل البلوشي.

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب لتحقيق الفوز الخامس على التوالي في المسابقة والابتعاد بـ5 نقاط عن مطارده مانشستر سيتي، الذي يلاقي نوريتش سيتي مساء اليوم.

وفي أول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، تغلب ليفربول على نوريتش سيتي وساوثهامبتون وآرسنال وبيرنلي، مسجلًا 12 هدفًا، في حين تلقى 3 أهداف.

وفي آخر 5 مباريات بين ليفربول ونيوكاسل، حقق الريدز 3 انتصارات (متتالية)، في حين تعادل الفريقان مرتين، ويعود آخر فوز لنيوكاسل على ليفربول إلى ديسمبر 2015، عندما فاز 2/0.

ومنذ خسارته أمام كريستال بالاس في أبريل 2017 لم يتلقَ ليفربول أية خسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز طيلة 42 مباراة، حقق خلالها 32 فوزًا و10 تعادلات على ملعبه.

وبعد هذه المباراة يسافر لاعبو ليفربول إلى إيطاليا لمواجهة نابولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، على ملعب سان باولو.