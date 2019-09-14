مباراة إنجلترا وبلغاريا.. الاتحاد البلغاري يشكو غاريث ساوثغيت بسبب العنصرية

قدّم الاتحاد البلغاري لكرة القدم شكوى للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، ضد غاريث ساوثغيت بسبب تصريحاته حول إمكانية تعرض لاعبيه لهتافات عنصرية في العاصمة صوفيا أثناء مواجهة المنتخبين الإنجليزي والبلغاري في تصفيات أمم أوروبا يوم 14 أكتوبر المقبل.

وجاء في شكوى الاتحاد البلغاري لكرة القدم التي نشرت ”صن“ جزءًا منها:“يعتبر الاتحاد البلغاري لكرة القدم مثل هذا السلوك لا أساس له من الصحة وغير مناسب وغير ضروري“.

وأضاف الاتحاد البلغاري:“نعتقد أن التعميم خلق توترًا لا داعي له من الأعضاء الرسميين في المنتخب الإنجليزي، وغير مقبول نهائيًا، ويتعارض مع روح الاحترام المتبادل واللعب النظيف“.

ورغم شكوى الاتحاد البلغاري لكرة القدم إلا أن ملعب المباراة سيشهد إغلاق جزء منه بسبب هتافات عنصرية سابقًا للجماهير ضد لاعبين من التشيك خلال الخسارة 1/2 في يونيو الماضي.

كما فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة على بلغاريا قدرها 34.250 جنيه إسترليني في 2011 بسبب هتافات عنصرية ضد لاعبي المنتخب الإنجليزي آشلي يونغ وآشلي كول وثيو والكوت في تصفيات أمم أوروبا 2012.

وسيكون الملعب محرومًا من 5000 من جماهير بلغاريا أثناء استضافة المنتخب الإنجليزي بسبب العقوبات على الاتحاد البلغاري بشأن الهتافات العنصرية في مباريات سابقة.