ما هي أسباب عدم خسارة ليفربول في ملعبه طيلة 42 مباراة في الدوري الإنجليزي؟

اهتمت صحيفة “ ديلي ميل “ بلقاء ليفربول ونيوكاسل في أنفيلد، حيث يسعى فريق الألماني يورغان كلوب لاستمرار مسيرته الناجحة في ملعبه بعدم التعرض للخسارة طيلة 42 لقاء.

ومنذ خسارته أمام كريستال بالاس في نيسان/ أبريل 2017 لم يتلقَ فريق ليفربول أية خسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز طيلة 42 لقاء، حقق خلالها 32 فوزًا و10 تعادلات في أنفيلد مسجلًا 11 هدفًا وتلقى 22 هدفًا.

وطيلة موسمين لم ينهزم الفريق في ملعبه لعدة أسباب أبرزتها صحيفة ديلي ميل:

ظهيرا الدفاع

تغلق الفرق التي تلعب أمام ليفربول المجالات أمام هجوم الفريق، ولخلق الفرص تلجأ الفرق الكبرى لوسط ميدانها كحال فريق مانشستر سيتي الذي يعتمد على دافيد سيلفا وبرناندو سيلفا وكيفن دي بروين في خلخلة دفاعات المنافسين، لكن ليفربول يعتمد على ظهيري الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد وأندرو روبيرتسون.

وقدم الثنائي طيلة 42 لقاء في الأنفيلد 23 تمريرة حاسمة منها 12 لروبرتسون و11 لأرنولد، وحده محمد صلاح يتفوق عليهما بـ14 تمريرة حاسمة.

هجوم قوي

يعتبر الثلاثي الهجومي لليفربول من أقوى الثلاثي الهجومي في أوروبا ونادرًا ما يتخلف أحدهم عن لقاءات ليفربول. وطيلة 42 لقاء في ملعبه غاب ماني 7 لقاءات وصلاح لقاءين وفيرمينو 4 لقاءات.

وسجل ماني 24 هدفًا وصلاح 35 هدفًا وفيرمينو 15 هدفًا في 42 لقاء في ملعب الفريق بمجموع 99 هدفًا من أصل 110 أهداف، ليشكل الثلاثي القوة الضاربة للفريق.

ملعب أنفيلد أكبر

وسع الفريق ملعبه في 2016 لتبلغ سعته حاليًا 54074 مشجعًا، بزيادة 8500 عن السعة السابعة. وهناك مشروع لزيادة سعته في السنوات القادمة.

وأصبح ملعب أنفيلد أكثر حماسًا بزيادة عدد المشجعين.

الحظ

رغم قوة ليفربول وثلاثي هجومه لكن الفريق استفاد أيضًا من الحظ خصوصًا في الدقائق الأخيرة، فـ 6 أهداف خلال 42 لقاء سجلت في الدقيقة 90 أو الوقت بدل الضائع.

ويبقى أبرز الأهداف الموسم الماضي أمام توتنهام وأمام إيفرتون بعد خطأ للحارس الدولي بيكفورد.

ورغم كون الأهداف المتأخرة جزءًا من اللعبة ونتيجة لضغط ليفربول ورغبة لاعبيه في اللعب حتى الدقائق الأخيرة، لكنها ساهمت في منحه ثلاث نقاط كانت مهمة في صراعه على اللقب والفوز.

من يوقف سلسلة ليفربول في ملعبه؟

لكن السؤال حسب الصحيفة حول الفريق القادر على إيقافها والبداية ستكون من نيوكاسل يوم السبت.

ويلعب ليفربول في ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فريق ليستر الذي يدربه مدربه السابق بريندان رودجيرس يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر ثم توتنهام يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر، وسيكون لقاء القمة أمام مانشستر سيتي يوم 9 تشرين الثاني/ نوفمبر.