جاري نيفيل يكشف نقطة التحول في سباق الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول

كما كان متوقعًا قبل بداية الموسم الجاري، فإن الصراع سيكون ثنائيًا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، بين حامل اللقب مانشستر سيتي ونادي ليفربول، بعد أن شهد الموسم الماضي صراعًا استمر حتى المرحلة الأخيرة من المسابقة بين الناديين، وانتهى لصالح السيتي بفارق نقطة واحدة عن الريدز.

وبعد مرور 4 أسابيع على الموسم الجديد، يتصدر ليفربول المسابقة برصيد 12 نقطة، بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته، يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ3 انتصارات وتعادل وحيد على أرضه مع توتنهام هوتسبير 2-2 بعد مباراة نارية.

وفي ظل تراجع نتائج الكبار الآخرين وعلى رأسهم تشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال، فإن الصراع سيكون ثنائيًا على البطولة الإنجليزية لهذا الموسم، كون الفريقين هما الأجهز والأكثر تنافسية وامتلاكًا للنجوم، إلا أن عنصر الإصابات المفاجئة التي يتعرض لها لاعبو مانشستر سيتي وليفربول سيكون حاسمًا في النهاية.

وقال جاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق والمحلل الحالي، إن إصابة الفرنسي إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي من شأنها أن تمنح ليفربول فرصة ذهبية للفوز بلقب البريمييرليغ بعد غياب استمر منذ عام 1990.

وأشار نيفيل، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية اليوم الجمعة، إلى أن الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي يعتمد بشدة على لابورت في خط دفاع الفريق، وسيكون غيابه ضربة موجعة يمكن أن تؤدي إلى تحول كبير في صالح ليفربول خلال سباق اللقب.

وتعرض لابورت للإصابة في مباراة السيتي وبرايتون، وأجرى عملية جراحية، ومن المتوقع أن يغيب عن الفريق في حوالي 15 مباراة خلال مشواره في الدوري الإنجليزي.

وأكد نيفيل أن خط دفاع السيتي أصبح يعاني من نقص الصفوف، بعد رحيل القائد السابق كومباني إلى أندرلخت البلجيكي مطلع الموسم الجاري، إضافة إلى إصابة لابورت، وعدم دعم دفاع السيتيزنز بصفقات مميزة مثل هاري ماغواير، الذي انتقل إلى الجار مانشستر يونايتد من ليستر سيتي، مقابل 96.5 مليون دولار، ليصبح المدافع الأغلى في العالم.

وتوقع نيفيل أن يدفع مانشستر سيتي ثمنًا غاليًا لخسارة لابورت نتيجة الإصابة وعدم دعم خط الدفاع في الميركاتو الصيفي، وسوف يكون هذا النقص مصدر قلق كبيرًا لحامل اللقب.

ويلتقي ليفربول غدًا السبت مع نيوكاسل يونايتد على ملعب أنفيلد، في المرحلة الخامسة للدوري الإنجليزي، في حين يخرج السيتي لمواجهة نورويتش سيتي.