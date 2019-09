رسميًا.. بوكي وكلوب نجما أغسطس في الدوري الإنجليزي

نال المدرب الألماني يورغن كلوب جائزة مدرب الشهر عن شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين نال الفنلندي تيمو بوكي لاعب نوريتش سيتي جائزة أفضل لاعب عن الشهر ذاته.

وهذه المرة الرابعة التي يحصد فيها المدرب الألماني الجائزة في مشواره، بعدما حصدها في سبتمبر 2016، وديسمبر 2018، ومارس 2019.

وتفوق كلوب في التصويت على بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وروي هودسون مدرب كريستال بالاس وبريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي.

في حين فاز بوكي بالجائزة بعد تسجيله 5 أهداف في 4 مباريات فقط، بينها هدفاه على ليفربول وتشيلسي، بالإضافة إلى 3 أهداف (هاتريك) على نيوكاسل، والذي منح فريقه أول فوز له في الموسم.

ويستعد نورويتش سيتي لاستضافة مانشستر سيتي، حامل اللقب، السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

A boss start to the @premierleague season for Jürgen and the Reds ???? pic.twitter.com/L0pjVyNqR9

”I couldn’t have won this award without my teammates. They’ve been giving me lots of assists!“ ???? #ncfc pic.twitter.com/NsLOoS9hMW

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) September 13, 2019