رسميًا.. محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول خلال أغسطس

حصد النجم المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في ليفربول، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، التي تقدمها ”ستاندرد تشارترد“ أحد رعاة النادي الإنجليزي.

وقال موقع ليفربول على الإنترنت، إن صلاح فاز بالجائزة بعد تسجيله ثلاثة أهداف وصنع اثنين في ست مباريات في جميع المسابقات.

وسجل صلاح هدفًا وصنع آخر في فوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف على نوريتش سيتي، في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز في أنفيلد.

ثم ساعد فريق المدرب يورغن كلوب في الفوز بكأس السوبر الأوروبية وسجل بهدوء في ركلات الترجيج ليفوز ليفربول باللقب على حساب تشيلسي في إسطنبول.

وشارك صلاح صاحب القميص رقم 11 في كافة انتصارات ليفربول ضد ساوثامبتون وآرسنال وبيرنلي، ليتفوق على زميليه المهاجمين روبرتو فيرمينو وساديو ماني في استفتاء ”ستاندرد تشارترد“ لهذا الشهر على موقع Liverpoolfc.com.

وقال بعد الفوز بالجائزة، يوم الخميس: ”أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن أهم شيء كما قلت من قبل هو الفوز بالمباريات. لقد فزنا في جميع مبارياتنا الشهر الماضي في الدوري، لقد حققنا نتائج جيدة، لذلك نحن بحاجة إلى التركيز ومواصلة الفوز. قضينا شهرًا جيدًا، لقد فزنا بكأس السوبر الأوروبية، لذلك كان أمرًا لا يصدق بالنسبة لنا كفريق واحد“.

وأضاف النجم المصري: ”أشعر أنني بحالة جيدة في الموسم الماضي والموسم الذي سبقه، سجلت ثلاثة أهداف بعد ثماني أو تسع مباريات، لذا فإن تسجيل نفس هذا العدد بعد ثلاث أو أربع مباريات أمر جيد يشعرني بالسعادة. لكن الأمر الأكثر أهمية هو أن يواصل الفريق الفوز“.