محمد صلاح: أتمنى خوض نهائي دوري أبطال أوروبا بالكامل هذه المرة

قال النجم المصري محمد صلاح إنه يأمل خوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير بالكامل لتعويض إصابته في أول نصف ساعة من نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد.

وتعرَّض ”صلاح“ للإصابة في أول نصف ساعة من مباراة ليفربول في نهائي دوري الأبطال العام الماضي أمام ريال مدريد بعد التحام قوي من سيرجيو راموس قائد النادي الملكي ليخرج من الملعب، حيث أثرت هذه الإصابة في كتفه على مسيرته في كأس العالم 2018 مع مصر.

وأضاف صلاح خلال مقابلة مع شبكة beIN SPORTS التلفزيونية عشية نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام في مدريد، يوم السبت:“بالطبع أتمنى خوض المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي، لكن هذه المرة بالكامل، وعدم التعرض للإصابة مثل العام الماضي، وهدفنا بالطبع الفوز باللقب رغم صعوبة خوض المباراة أمام فريق إنجليزي، بينما لو كان أياكس تأهل لكانت مباراة صعبة أيضًا لأن الفريق الهولندي أقصى ناديي يوفنتوس وريال مدريد في طريقه إلى قبل النهائي“.

وباتت تشكيلة ليفربول جاهزة بالكامل بعدما أعلن المدرب الألماني تعافي مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو من إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب منذ الأول من الشهر الحالي.

وعن استعدادات الفريق في معسكر خارجي في إسبانيا قال صلاح:“المعسكر كان مفيدًا لأنه كان بمثابة فترة إعداد جديدة تعافى خلالها المصابون، والفترة الطويلة بين نهاية الموسم والمباراة النهائية كانت مفيدة وليس العكس، وعدنا إلى ليفربول مجددًا قبل السفر إلى إسبانيا لكن إلى العاصمة مدريد التي نأمل أن نتوج فيها بلقب دوري الأبطال لأول مرة منذ 2005″.