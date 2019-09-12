آرسين فينغر: مانشستر يونايتد لا يتمتع بالنضج الكافي للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

قال آرسين فينغر، مدرب آرسنال السابق، إن تشكيلة مانشستر يونايتد الحالية لا تتمتع بالنضج المطلوب للمنافسة بجدية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم وجود عناصر واعدة بفريق المدرب أولي جونار سولشاير.

وفاز مانشستر يونايتد بلقب الدوري 20 مرة لكنه لم يتوَّج منذ تقاعد المدرب أليكس فيرجسون في موسم 2012/2013، وتكهن فينغر بأن النادي سيحتاج لوقت طويل حتى يستعيد مكانته.

وقال فينغر، المرشح للانضمام للاتحاد الدولي (الفيفا) في منصب فني: ”عندما تشاهد مانشستر يونايتد تجد عناصر واعدة، لكنه لم يجد طريقة لاستغلالهم جماعيًا“.

وأضاف ”ربما لم يتمتع اللاعبون بالنضج الكافي الذي يحتاجه فريق مثل مانشستر يونايتد. هذه علامة استفهام الآن. تشعر بأن شيئًا قد يحدث لكنه ليس مستعدًا“.

وتابع فينغر ”عندما تشاهده يلعب لا تعتقد أنه من المرشحين لنيل اللقب. هل تعتقد أن هؤلاء قد يعادلون ما حققه غيغز وسكولز وبيكهام على مر السنين؟ أنا لست مقتنعًا“.

وسيلتقي مانشستر يونايتد، الذي جمع 5 نقاط فقط من 4 مباريات، مع ليستر سيتي في الدوري بعد غد السبت.