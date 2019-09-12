هل ينجح دانييل جيمس في تغيير واقع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

كانت إخفاقات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات في المواسم الأخيرة أكثر من نجاحاته في ظل فشل لاعبين أمثال: هنريك مخيتريان وأليكسيس سانشيز وممفيس ديباي وفريد في التألق باستاد أولد ترافورد.

لكن مع دانييل جيمس جناح سوانزي سيتي السابق، ربما نال مانشستر يونايتد الجائزة الكبرى وبدأت المقارنات بالفعل مع جناحه الطائر الويلزي السابق رايان غيغز.

ويستضيف مانشستر يونايتد بعد غد السبت ليستر سيتي وهو يسعى لبداية جديدة للموسم بعدما حقق فوزًا واحدًا في مبارياته الأربع الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي المعتاد كانت حصيلة مانشستر يونايتد البالغة 5 نقاط، بواقع 7 نقاط أقل من الغريم التقليدي ليفربول متصدر الترتيب، ستجعل الجماهير تتذمر لكنهم وجدوا في جيمس أخيرًا اللاعب الذي يستطيع إثارتهم بسرعته ومهاراته.

ومنذ انضمامه قادمًا من سوانزي المنافس في الدوري الثانية مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (18.49 مليون دولار) وفقًا لتقارير صحفية، سجل جيمس 3 أهداف في الدوري، بينها هدف في مباراته الأولى التي انتهت بانتصار ساحق 4/0 على تشيلسي. كما أحرز هدفًا رائعًا خلال الهزيمة 1/2 أمام كريستال بالاس وفي التعادل 1/1 مع ساوثهامبتون.

وهز جيمس الشباك -أيضًا- مع منتخب ويلز ضد روسيا البيضاء خلال فترة التوقف الدولي وكال غيغز، مدربه في المنتخب الوطني، المديح للاعب البالغ من العمر 21 عامًا والذي يبدو بالفعل واحدًا من أفضل الصفقات خلال فترة الانتقالات.

وقال غيغز هذا الأسبوع في إشارة لسرعة جيمس المذهلة في الركض بالكرة وقدرته على الانطلاق إلى قلب الملعب من اليسار حيث يلعب في المعتاد رغم أنه أيمن ”إنه واحد من هؤلاء اللاعبين، تعرف ما سيفعله لكن لا تستطيع إيقافه“.

وأضاف ”مثل أي جناح شاب، هناك مجال للتحسن في اللمسة الأخيرة وتسجيل المزيد من الأهداف، لكنه يفعل ذلك“.

امتحان حاسم

قد يصبح جيمس ثاني لاعب فقط في مانشستر يونايتد يسجل في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري باستاد أولد ترافورد بعد مدربه الحالي أولي جونار سولشاير عام 1996.

لكن بينما بدأ جيمس مشواره بقوة، لم يصل مانشستر يونايتد إلى المستوى المطلوب بعد وبدلًا من التفاؤل الذي أحدثه الانتصار على تشيلسي أصبح هناك واقع أن مانشستر يونايتد ما زال بعيدًا للغاية عن مانشستر سيتي حامل اللقب وليفربول.

وعلى الجانب الآخر، بدأ ليستر سيتي الموسم بطريقة مثيرة للإعجاب ويحتل المركز الثالث بعد انتصارين وتعادلين وبدا أن المهاجم جيمس فاردي عاد لأفضل مستوياته.

وستكون مواجهة السبت بمثابة امتحان حاسم للناديين.

وبعد توقف استمر أسبوعين بسبب المباريات الدولية، سيبدأ ليفربول مباريات السبت عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد مع سعيه للحفاظ على بدايته المثالية للموسم وتحقيق الفوز الرابع عشر على التوالي في الدوري ليمدد رقمًا قياسيًّا للنادي.

ويلتقي مانشستر سيتي، الذي يتأخر بنقطتين عن ليفربول، مع نوريتش سيتي الوافد الجديد في آخر مباريات السبت.

ويستضيف توتنهام هوتسبير، المتعثر حتى الآن مثل يونايتد، كريستال بالاس صاحب المركز الرابع، بينما يحل تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد، الذي يملك 5 نقاط أيضًا، ضيفًا على وولفرهامبتون واندرارز الذي لا يزال يبحث عن فوزه الأول في الدوري هذا الموسم.

ويلعب آرسنال في ضيافة واتفورد يوم الأحد حيث سيرحب أصحاب الأرض بعودة المدرب كيكي سانشيز فلوريس لفترة ثانية بعد الانفصال عن مواطنه الإسباني خابي غراسيا الأسبوع الماضي.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل:

تقام مباراة ليفربول ونيوكاسل يوم الجمعة، الساعة الـ14:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ13:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على شبكة ”beINSPORTS“.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي:

تقام مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي يوم السبت، الساعة الـ 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل على شبكة ”beINSPORTS“.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي:

تقام مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي يوم السبت، الساعة الـ 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة ”beINSPORTS“.