تقرير: دافيد دي خيا يقترب من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

تتواصل التقارير التي تتحدث عن مستقبل الحارس الدولي الإسباني دافيد دي خيا مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ”غارديان“ البريطانية، فإن دي خيا سيجدد عقده مع مانشستر يونايتد، علمًا أن عقده الحالي ينتهي بنهاية موسم 2019/2020.

وأضافت الصحيفة أن دي خيا سيحصل بموجب العقد الجديد على 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما يوازي راتب اللاعب الفرنسي بول بوغبا.

وأشارت ”غارديان“ إلى فضل المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير في إقناع دي خيا بتجديد عقده، كما أقنع الفرنسي أنتوني مارسيال.

وأمس الأحد، ذكرت صحيفة ”ديلي إكسبريس“، أن دي خيا لا يزال يرفض حتى الآن التجديد مع مانشستر يونايتد، رغم أن النادي الإنجليزي عرض على الحارس راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني.

وأردفت: ”إدارة يوفنتوس ستدخل في مفاوضات ضم دي خيا في يناير المقبل، حيث سيكون من حق الحارس وقتها التفاوض مع أي نادٍ آخر، كونه سيكون على بُعد 6 أشهر فقط من نهاية عقده“.

ودي خيا، البالغ من العمر 28 عامًا، انضم إلى مانشستر يونايتد العام 2011، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 25 مليون يورو، وشارك دافيد دي خيا في 366 مباراة مع مانشستر يونايتد، استقبل فيها 377 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 129 مباراة.