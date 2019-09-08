رحيم سترلينغ يدعو المجتمع لـ“الاستيقاظ“ لمحاربة العنصرية

وجه رحيم سترلينغ، نجم مانشستر سيتي، دعوة للمجتمع من أجل ”الاستيقاظ“ وإدراك أن لاعبي كرة القدم بشر يؤدون وظائفهم فقط، في ظل استمرار تعرضهم للإيذاء العرقي.

وتعرض الثنائي الإنجليزي ماركوس راشفورد وتامي إبراهام، لهجوم عنصري عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد إهدار ركلات جزاء هذا الموسم، كما تعرض البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، لهتافات عنصرية من قبل مشجعي كالياري خلال مباراة بالدوري الإيطالي الأسبوع الماضي.

وقال سترلينغ في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”من السهل أن نقول ما يمكن أن يحدث بعد ذلك، لكن هناك الكثير من الناس وراء الشاشات، هؤلاء هم الذين يشعرون بخيبة الأمل، ويمكنهم الابتعاد بسبب أشياء مثل هذه“.

Raheem Sterling has hit out at those racially abusing footballers online, and says society must 'grow up'. — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 8, 2019

وأبدى سترلينغ اندهاشه من هذه الأزمة، قائلًا: ”نحن في عام 2019، ومازلنا نتحدث عن هذا الأمر“.

وأوضح: ”لا أستطيع أن أقول إن لديّ الحل لإيقافها، لكن كمجتمع يجب أن نتحد لتخفيفها“.

وتابع: ”يحتاج الأشخاص الذين يفعلون ذلك إلى الاستيقاظ وإدراك أن التمييز بين شخص وآخر أمر لا يحب أن يواجهه أي فرد“.

وأكمل: ”نحن بحاجة إلى أن ننمو كمجتمع، وأن ندرك أننا فقط هنا نقوم بوظائفنا، نحن بشر ولدينا مشاعر“.

وأتم: ”إنه موضوع حساس، لكني لا أستطيع أن أخبرك بأنني حصلت على الإجابة الدقيقة، ولكن كمجتمع، علينا أن نفعل ما هو أفضل ونقدر بعضنا البعض أكثر“.