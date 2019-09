رحيم سترلينغ يدعو المجتمع لـ“الاستيقاظ“ لمحاربة العنصرية

وجه رحيم سترلينغ، نجم مانشستر سيتي، دعوة للمجتمع من أجل ”الاستيقاظ“ وإدراك أن لاعبي كرة القدم بشر يؤدون وظائفهم فقط، في ظل استمرار تعرضهم للإيذاء العرقي.

وتعرض الثنائي الإنجليزي ماركوس راشفورد وتامي إبراهام، لهجوم عنصري عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد إهدار ركلات جزاء هذا الموسم، كما تعرض البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، لهتافات عنصرية من قبل مشجعي كالياري خلال مباراة بالدوري الإيطالي الأسبوع الماضي.

وقال سترلينغ في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”من السهل أن نقول ما يمكن أن يحدث بعد ذلك، لكن هناك الكثير من الناس وراء الشاشات، هؤلاء هم الذين يشعرون بخيبة الأمل، ويمكنهم الابتعاد بسبب أشياء مثل هذه“.

Raheem Sterling has hit out at those racially abusing footballers online, and says society must 'grow up'.

— Sky Sports Football (@SkyFootball) September 8, 2019