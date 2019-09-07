مانشستر سيتي يبرم صفقة شتوية

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، أن نادي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، نجح في إنجاز صفقة شتوية مبكرًا.

وبحسب صحيفة ”صن“، فإن مانشستر سيتي توصل لاتفاق نهائي مع نادي تشوكاريتشكي ستانكوم الصربي، للتعاقد مع المهاجم سلوبودان تيديتش مقابل 2.7 مليون إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن سلوبودان تيديتش، الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، سجل 4 أهداف في 9 مباريات الموسم الحالي.

ونقلت الصحيفة عن نيناد ميروسافليفيتش، مدير الكرة في نادي تشوكاريتشكي ستانكوم، قوله إن مانشستر سيتي كان يراقب سلوبودان تيديتش لفترة طويلة، قبل أن يقرر التعاقد معه.

وأضاف: ”شاهدوا جميع مباريات اللاعب، وكل خطوة كان يقوم بها، وهذا أمر طبيعي في الصفقات التي تقوم بها أكبر الأندية في العالم“.

وواصل ميروسافليفيتش ”عندما اتصل مانشستر سيتي بنا بشكل رسمي، توصلنا إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة بسهولة وسرعة“.