عناوين الصحف الرياضية العالمية.. مستقبل ليونيل ميسي وديبالا يطلب النجدة (صور)

شكلت تصريحات رئيس برشلونة حول إمكانية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق وتصفيات أمم أوروبا 2020 العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة، لليوم السبت.

واهتمت الصحف بكأس العالم لكرة السلة، وعودة إدين هازارد لتدريبات ريال مدريد، ومستقبل ديبالا وكييزا في إيطاليا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز إسبانيا على إيطاليا في كأس العالم لكرة السلة وكتبت:“إلى ربع النهائي بوجه جديد“.

كما اهتمت بتصريحات ماريا بارتوميو رئيس برشلونة وكتبت:“ميسي لم يطلب التوقيع مع نيمار، إنه أسطورة“.

كما أجرت حوارًا مع داني سيبايوس لاعب آرسنال المعار من ريال مدريد.

سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات بارتوميو رئيس برشلونة حول ميسي حيث قال:“ميسي بالتأكيد سيبقى“.

كما اهتمت بعودة هازارد لتدريبات ريال مدريد ولقاء برشلونة وتاكون في كرة القدم النسائية وهو أول كلاسيكو نسائي لكون تاكون سيصبح ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

الصحيفة اهتمت بفوز إسبانيا على إيطاليا في كأس العالم لكرة السلة وبلوغها ربع النهائي.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تصريحات رئيس برشلونة بشأن ليونيل ميسي وإمكانية رحيله عن الفريق وقال:“ميسي سيبقى لفترة طويلة“.

كما اهتمت بتصريحات جيرارد بيكيه حول الموضوع حيث قال:“أعرف عقد ميسي لكنه لا يشغلني“.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز هولندا على ألمانيا 4-2 وتسجيل فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة هدفًا في المباراة.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن فوز إسبانيا على إيطاليا في كأس العالم لكرة السلة.

أس

ركزت الصحيفة على فوز منتخب ّإسبانيا على إيطاليا في كأس العالم لكرة السلة واقترابه من الوصول لمراحل متقدمة، وكتبت أكثر قرب من ميدالية.

الصحيفة تحدثت عن ريال مدريد وكتبت الثورة فرنسية: زيدان يحيط نفسه بـ7 من مواطنيه.

الصحف البريطانية

ميرور

ركزت الصحيفة على تصريحات ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا حول العنصرية، حيث قال: ”العنصرية تنتصر“ كما اهتمت بلقاء منتخب إنجلترا أمام بلغاريا في تصفيات أمم أوروبا 2020.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء فرنسا أمام ألبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت :“الخروج من اللاشيء“ حيث يحتاج المنتخب الفرنسي للفوز.

كما تحدثت عن بلوغ سيرينا ويليامز لنهائي بطولة أمريكا للتنس وكتبت سيرينا تحاول مرة أخرى.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على المهاجم الشاب فيدريكو كييزا لاعب فيورنتينا وأكد أنه يعيش أزمة تهدد لاعب يعتبر مستقبل إيطاليا وكتبت أنقذوا، كما تحدثت عن تصريحات لوكاكو حول العنصرية التي تعرض لها في كالياري.

الصحيفة اهتمت بتصفيات أمم أوروبا 2020، وفوز هولندا، ولقاء البرتغال المنتظر أمام صربيا.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء جمع باولو ديبالا بأسطورة يوفنتوس ديل بيرو وكتبت:“ديبالا يطلب النجدة من ديل بيرو،“كما اهتمت بسباق الفورمولا 1 التي سيجرى في مونزا في إيطاليا والبطل الفرنسي لوكلير.

الصحيفة تحدثت عن خسارة إيطاليا في كأس العالم لكرة السلة أمام إسبانيا.