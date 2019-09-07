هدف مباراة إنجلترا وبلغاريا.. هاري كين يضع ”الأسود الثلاثة“ في المقدمة (فيديو)

سجل هاري كين الهدف الأول لمنتخب إنجلترا في شباك نظيره البلغاري، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن التصفيات المؤهلة ببطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020″، بملعب ”ويمبلي“، ضمن منافسات المجموعة الاولى.

ويتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما يحتل منتخب بلغاريا المركز الرابع برصيد نقطتين من 4 مباريات.

ونجح منتخب إنجلترا في تسجيل 10 أهداف في شباك التشيك والجبل الأسود، بينما اهتزت شباكه في مناسبة وحيدة، ليتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن التشيك.

ويعود منتخب ”الأسود الثلاثة“ للتصفيات الأوروبية، في أعقاب خسارته في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية أمام هولندا، قبل الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث على سويسرا. وسيكون منتخب إنجلترا مرشحاً بقوة للفوز على بلغاريا اليوم على استاد «ويمبلي». ولا يختلف الوضع كثيراً بالنسبة لمباراة كوسوفو، يوم الثلاثاء، في ساوثهامبتون.