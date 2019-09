مباراة آرسنال ضد توتنهام.. هاري كين يرد على اتهامه بالتمثيل للحصول على ركلة جزاء

شهد ملعب ”الإمارات“، أمس الأحد، موقعة ساخنة في ديربي لندن، بين آرسنال وتوتنهام هوتسبير، والتي انتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين، بعد مباراة مثيرة، في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح آرسنال، صاحب الأرض، في تحويل تأخره بهدفين أحرزهما كريستيان إريكسين وهاري كين إلى تعادل في الشوط الثاني من اللقاء، عن طريق مهاجميه ألكسندر لاغازيت وأوباميانغ.

وكاد توتنهام يخطف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد لعبة مثيرة للجدل في الدقيقة الـ 85، عندما حدث احتكاك بين مدافع آرسنال سوكراتيس ومهاجم وقائد السبيرز هاري كين داخل منطقة الجزاء، ليسقط كين على الأرض، وينتظر صافرة الحكم مارتن أتكنسون باحتساب ركلة جزاء، إلا أن الحكم اعتبر اللعبة عادية ولا تستحق العقوبة.

Got a lot of time for Geoff Shreeves making Harry Kane watch his dive back and commentate on it ???? pic.twitter.com/Yf9m3TJQP5

وتعرض هاري كين لهجوم شرس بعد المباراة من جانب مدافع مانشستر يونايتد السابق، والمحلل الكروي الحالي غاري نيفيل، الذي اتهم قائد توتنهام بالتمثيل لمحاولة الحصول على ركلة جزاء.

وقال نيفيل، خلال تحليل المباراة على قناة ”سكاي“: ”بالطبع، هذه محاولة واضحة للتمثيل والغطس من أجل الحصول على ركلة جزاء غير مستحقة“.

واتفق معه المحلل الآخر جراهام سونيس، بقوله: ”أعتقد أن كين كان يحاول الحصول على ركلة جزاء، لقد انتظر كي يسقط على الأرض“.

Imagine this wasn’t Harry Kane, especially a non English player. It would be on the back pages for weeks. pic.twitter.com/IOZD2LuhRh

