استبعاد لينغارد من تشكيلة منتخب إنجلترا

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت، إن جيسي لينغارد لاعب وسط مانشستر يونايتد، انسحب من تشكيلة المنتخب الوطني وعاد لناديه بسبب المرض.

وغاب لينغارد (26 عامًا) عن مران المنتخب الإنجليزي أمس الجمعة، ولم يكن اسمه ضمن التشكيلة التي تواجه بلغاريا بإستاد ويمبلي في المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020 اليوم السبت.

وأكد الاتحاد الإنجليزي لاحقًا أن لينغارد سيغيب عن مباراة إنجلترا التالية ضد كوسوفو بإستاد سانت ماريز، يوم الثلاثاء.

وشارك لينغارد في كل مباريات يونايتد الأربع في الدوري الممتاز هذا الموسم لكنه لم يسجل أي هدف.

ولم يهز لينغارد الشباك مع ناديه أو منتخب بلاده، منذ يناير كانون الثاني عندما سجل هدفًا ليونايتد أمام آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي فريق المدرب أولي غونار سولشاير، الذي يحتل المركز الثامن في الدوري، مع ليستر سيتي يوم 14 سبتمبر أيلول.