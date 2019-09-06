مانشستر يونايتد يفاوض بوغبا لتجديد عقده.. وشقيق اللاعب يشعل الموقف

كشفت تقارير صحفية، سعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لحسم موقف لاعبه الدولي الفرنسي بول بوغبا خلال الفترة المقبلة، بعد مرحلة شابها التوتر في العلاقات بين اللاعب والنادي، بعد أن كان بوغبا مطلوبًا في ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، ناديه السابق.

وساءت العلاقات بين بوغبا ومسؤولي مانشستر يونايتد، بعد أن أكد اللاعب مرارًا رغبته في الرحيل عن أولد ترافورد، وخوض تحدٍ جديدٍ، في ظل التقارير التي أشارت إلى رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في ضمه إلى الميرينغي بأي ثمن، إلا أن إدارة النادي الإنجليزي وضعت شرطًا ماديًا تعجيزيًا بلغ 180 مليون يورو لبيع بوغبا، مما أجهض الصفقة مؤقتًا.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن إدارة مانشستر يونايتد بدأت محاولات تجديد عقد بوغبا رفقة النادي، وبالفعل أجرى إد وودوارد المدير التنفيذي للنادي الإنجليزي مباحثات مع مينو رايولا مدير أعمال بوغبا لحسم هذا الأمر.

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد صيف العام 2021.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن المفاوضات مع رايولا لم تسفر عن أي شيء حتى الآن، خاصة أن رغبة اللاعب هي الانتقال إلى وجهة جديدة.

وفي سياق متصل، أشعل ماتياس بوغبا، شقيق بول بوغبا، التكهنات مجددًا حول مستقبل اللاعب الفرنسي المتوّج بكأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 رفقة منتخب الديوك، عندما قال في تصريحات لبرنامج ”الشرينغيتو“ إن مانشستر يونايتد يفتقد وجود اللاعبين الكبار المميزين، بعد رحيل عدد من النجوم عن الفريق.

وأشار ماتياس بوغبا إلى أن شقيقه والحارس الإسباني ديفيد دي خيا هما فقط الباقون من اللاعبين الكبار في صفوف مانشستر يونايتد.

وأكد أن بوغبا سيبقى في صفوف مانشستر يونايتد، وسيظل ملتزمًا بذلك حتى نهاية الموسم، ويعلم جيدًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، في ظل ندرة النجوم في صفوف الفريق.