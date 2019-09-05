الدوري الإنجليزي.. إيقاف فورستيري مهاجم شيفيلد وينزداي 6 مباريات بسبب إساءة عنصرية

سيقضي فرناندو فورستيري مهاجم شيفيلد وينزداي عقوبة إيقاف لـ6 مباريات؛ بعد أن خسر طعنًا على اتهامه بارتكاب إساءة عنصرية وجهها له الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ووجهت لجنة انضباط مستقلة تابعة للاتحاد الإنجليزي تهمة التلفظ بعبارات عنصرية ضد كريستيان بيرس خلال مباراة ودية قبل انطلاق الموسم أمام مانسفيلد تاون، في يوليو تموز 2018.

كما تم تغريم اللاعب، البالغ من العمر 29 عامًا، 25 ألف جنيه إسترليني (31 ألف دولار) وتحذيره من تكرار المخالفة مستقبلًا مع حضور برنامج تثقيفي ينظمه الاتحاد الإنجليزي.

ورغم أن محكمة في مانسفيلد برأت ساحته من الإساءة العنصرية لبيرس في مارس، فإن الاتحاد الإنجليزي أدان فورستيري في يونيو حزيران، قائلًا إنه يملك قرائن لمعاقبة اللاعب الإيطالي طبقًا للوائحه.

وقال شيفيلد وينزداي في بيان: ”النادي واللاعب يشعران بخيبة أمل كبيرة بعد قرار لجنتي الانضباط والاستئناف، خاصة وأن محكمة برأت فرناندو من التهمة ذاتها في وقت سابق من العام“.

وتابعت: ”لن يصدر الطرفان المزيد من التعليقات بشأن الواقعة في الوقت الراهن“.

وسيبدأ فورستيري عقوبة الإيقاف لـ6 مباريات فورًا، وسيعود للعب مع الفريق الأول بعد انتهاء فترة التوقف الدولية المقبلة، عندما يحل وينزداي ضيفًا على كارديف سيتي في الدرجة الثانية في 18 أكتوبر.