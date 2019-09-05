ترشيحات تشكيلة الفيفا المثالية.. هيمنة للاعبي الدوري الإنجليزي

هيمن لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على قائمة المرشحين لدخول التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي (الفيفا) لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وأعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، اليوم الخميس، عن قائمة تضم 55 لاعبًا، من بينهم 21 ينتمون لأندية إنجليزية لتنتهي سيطرة الدوري الإسباني.

وتشمل القائمة سبعة لاعبين من ليفربول الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، بينما تصدر ريال مدريد القائمة على مستوى الأندية ولديه 11 لاعبًا مرشحًا، ويليه غريمه برشلونة بتسعة مرشحين.

ودخل القائمة لأول مرة رباعي ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد وأندي روبرتسون وروبرتو فيرمينو وأليسون بيكر.

وبعد موسم آخر مميز مع توتنهام هوتسبير أصبح سون هيونج-مين مهاجم كوريا الجنوبية أول لاعب آسيوي يدخل القائمة، وكذلك زميله كريستيان إريكسن، ليصبح أول دنماركي ينضم للمرشحين.

وسيتم الإعلان عن التشكيلة المثالية (11 لاعبًا) في حفل جوائز الأفضل للفيفا في ميلانو يوم 23 سبتمبر أيلول الجاري.

وجاءت الترشيحات على النحو التالي:

حراس مرمى (5): أليسون بيكر (البرازيل-ليفربول)، ديفيد دي خيا (إسبانيا-مانشستر يونايتد)، إيدرسون مورايس (البرازيل-مانشستر سيتي)، يان أوبلاك (سلوفينيا-أتلتيكو مدريد)، مارك-أندريه تير شتيجن (ألمانيا-برشلونة).

مدافعون (20): جوردي ألبا (إسبانيا-برشلونة)، ترينت ألكسندر-أرنولد (إنجلترا-ليفربول)، داني ألفيس (البرازيل-باريس سان جيرمان/ساو باولو)، جواو كانسيلو (البرتغال-يوفنتوس/مانشستر سيتي)، داني كاربخال (إسبانيا-ريال مدريد)، جيورجيو كيليني (إيطاليا-يوفنتوس)، فيرجيل فان دايك (هولندا-ليفربول)، دييجو جودين (أوروجواي-أتلتيكو/إنتر ميلان)، يوشوا كيميش (ألمانيا-بايرن ميونيخ)، كاليدو كوليبالي (السنغال-نابولي)، إيمريك لابورت (فرنسا-مانشستر سيتي)، ماتيس دي ليخت (هولندا-أياكس/يوفنتوس)، جيرار بيكيه (إسبانيا-برشلونة)، سيرجيو راموس (إسبانيا-ريال مدريد)، أندرو روبرتسون (اسكتلندا-ليفربول)،أليكس ساندرو (البرازيل-يوفنتوس)، تياجو سيلفا (البرازيل-باريس سان جيرمان)، رفائيل فاران (فرنسا-ريال مدريد)، مارسيلو (البرازيل-ريال مدريد)، كايل ووكر (إنجلترا-مانشستر سيتي).

لاعبو الوسط (15): سيرجيو بوسكيتس (إسبانيا-برشلونة)، كاسيميرو (البرازيل-ريال مدريد)، كيفن دي بروين (بلجيكا-مانشستر سيتي)، كريستيان إريكسن (الدنمارك-توتنهام)، فرينكي دي يونج (هولندا-أياكس/برشلونة)، إيدن هازارد (بلجيكا-تشيلسي/ريال مدريد)، نجولو كانتي (فرنسا-تشيلسي)، توني كروس (ألمانيا-ريال مدريد)، أرتور ميلو (البرازيل-برشلونة)، لوكا مودريتش (كرواتيا-ريال مدريد)، بول بوجبا (فرنسا-مانشستر يونايتد)، إيفان راكيتيتش (كرواتيا-برشلونة)، برناردو سيلفا (البرتغال-مانشستر سيتي)، دوسان تاديتش (صربيا-أياكس)، أرتورو فيدال (تشيلي-برشلونة).

مهاجمون (15): سيرجيو أجويرو (الأرجنتين-مانشستر سيتي)، كريم بنزيمة (فرنسا-ريال مدريد)، روبرتو فيرمينو (البرازيل-ليفربول)، أنطوان جريزمان (فرنسا-أتلتيكو/برشلونة)، هاري كين (إنجلترا-توتنهام)، روبرت ليفاندوفسكي (بولندا-بايرن ميونيخ)، ساديو ماني (السنغال-ليفربول)، كيليان مبابي (فرنسا-باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (الأرجنتين-برشلونة)، نيمار (البرازيل-باريس سان جيرمان)، كريستيانو رونالدو (البرتغال-يوفنتوس)، محمد صلاح (مصر-ليفربول)، سون هيونج-مين (كوريا الجنوبية-توتنهام)، رحيم سترلينج (إنجلترا-مانشستر سيتي)، لويس سواريز (أوروجواي-برشلونة).